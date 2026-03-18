Tại đây, cư dân không cần lựa chọn giữa tận hưởng hay kinh doanh, giữa sự riêng tư hay nhịp giao thương phồn hoa, bởi tất cả đều hội tụ trong một không gian sống thượng lưu đa trải nghiệm.

Downtown thương mại của thành phố đảo

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, các đại lộ trung tâm luôn giữ vai trò dẫn dắt nhịp sống và giao thương. Champs-Élysées tại Paris, Orchard Road của Singapore hay Ginza của Tokyo đều là những tuyến phố sôi động, nơi tập trung hoạt động thương mại, giải trí và các trải nghiệm văn hóa.

Theo thời gian, các đại lộ này trở thành “downtown” của thành phố - điểm đến quen thuộc của cư dân và du khách. Tại Vinhomes Royal Island, vai trò đó đang dần được định hình tại Royal Boulevard.

Đây là khu mở, nằm cạnh sông Cấm và trên trục Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch của đảo Vũ Yên, kết nối trực tiếp các tiện ích biểu tượng như Vincom Mega Mall, VinWonders, sân golf 36 hố, bến du thuyền hay Vinpearl Horse Academy... Các dòng di chuyển từ cư dân, du khách và những sự kiện lớn của đô thị đảo đều hội tụ quanh khu vực đại lộ.

Lợi thế càng rõ nét khi Royal Boulevard kề cận hai không gian công cộng quy mô lớn, gồm Phố đi bộ - công viên Vũ Yên và quảng trường châu Âu. Đây là những điểm đến thu hút đông đảo cư dân và du khách trong các sự kiện văn hóa, lễ hội và giải trí diễn ra quanh năm. Lợi thế này mở ra tiềm năng cho nhiều mô hình kinh doanh, từ ẩm thực, bán lẻ đến văn phòng và dịch vụ.

Royal Boulevard nằm cạnh quảng trường Châu Âu của đảo Vũ Yên, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, giải trí sôi động

Tại Royal Boulevard, buổi sáng, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng những bước dạo bộ ven sông Cấm trong bầu không khí trong lành. Ít phút sau, các cửa hàng mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Khi thành phố lên đèn, đại lộ trung tâm trở nên nhộn nhịp với dòng người dạo phố, các quán cà phê và nhà hàng sáng đèn cùng những hoạt động lễ hội tại quảng trường châu Âu.

Royal Boulevard là điểm du khách phải đi qua trên tuyến kết nối các tiện ích biểu tượng, như Vincom Mega Mall, VinWonders Vũ Yên, sân golf, bến du thuyền...

Với cư dân Royal Boulevard, vị trí trung tâm mang lại lợi thế hiếm có khi mọi tọa độ trải nghiệm của đô thị đảo đều nằm trong bán kính vài phút di chuyển. Từ sinh hoạt thường nhật, mua sắm, giải trí đến các hoạt động cộng đồng, tất cả được kết nối trong một nhịp sống liền mạch.

Không gian sống - kinh doanh mang phong vị Ý

Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm, Royal Boulevard còn gây ấn tượng với phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng, lấy cảm hứng từ hai vùng đất nổi tiếng của nước Ý là Venice và Tuscany.

Venice gợi nhắc đến những con phố ven kênh thanh lịch với mặt đứng tinh xảo, ban công sắt uốn và sắc màu trang nhã. Trong khi đó, Tuscany lại mang hơi thở mộc mạc của miền trung nước Ý với mái ngói, tường nhà tông đất ấm áp và những khoảng không gian mở ngập nắng.

Bên bờ sông Cấm, các dãy nhà mang phong cách Ý của Royal Boulevard tạo nên một tuyến phố giàu bản sắc. Những gam màu ấm, mái ngói dốc, cửa sổ cao và ban công mở hướng ra đại lộ gợi nhớ những thị trấn châu Âu ven sông. Khi kết hợp với quảng trường, phố đi bộ và các hoạt động cộng đồng, tuyến phố này mang dáng dấp của một đại lộ di sản giữa lòng thành phố đảo.

Kiến trúc tại Royal Boulevard lấy cảm hứng từ vùng Venice và Tuscany, nước Ý.

Royal Boulevard được quy hoạch với 2 loại hình sản phẩm gồm liền kề và biệt thự tứ lập. Các căn có diện tích đa dạng từ khoảng 62 m² đến hơn 130 m², được thiết kế tối ưu để khai thác linh hoạt nhiều công năng.

Mỗi căn có thể đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau, như sinh sống, làm việc tại nhà, đặt văn phòng giao dịch hoặc kinh doanh dịch vụ. Tầng trệt phù hợp cho cửa hàng, nhà hàng hoặc showroom; các tầng trên trở thành không gian sinh hoạt của gia đình, khu làm việc riêng hoặc cho thuê lưu trú cả ngắn và dài ngày.

Ngày nay, xu hướng “live - work - business” ngày càng phổ biến tại các đô thị hiện đại, khi không gian sống, làm việc và kinh doanh được tích hợp linh hoạt trong cùng một địa chỉ. Một đại gia đình ba thế hệ có thể vừa an cư vừa vận hành hoạt động kinh doanh ngay tại nhà. Một doanh nhân có thể đặt văn phòng giao dịch ngay trong không gian sống để thuận tiện tiếp đón khách hàng. Còn với những nhà đầu tư dài hạn, lợi thế mặt tiền đại lộ giúp tài sản thực vừa khai thác thương mại hiệu quả vừa duy trì giá trị ổn định theo thời gian.

Bên cạnh đó, Royal Boulevard còn hình thành nhịp sống đặc trưng của khu mở hiếm hoi trên đảo Vũ Yên. Cộng đồng cư dân đa dạng, từ những người lựa chọn an cư lâu dài, các chủ kinh doanh cho tới nhà đầu tư, tạo nên nhịp sống năng động cho toàn tuyến phố.

Sự hòa quyện giữa kiến trúc châu Âu sang trọng, công năng linh hoạt và nhịp sống phồn hoa, giao thương sôi động giúp Royal Boulevard không chỉ là một tuyến phố thương mại mà còn trở thành không gian sống đa giá trị giữa trung tâm đô thị đảo.

Royal Boulevard sẽ mở bán vào 14h ngày 21/3/2026 tại Quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island. Tại sự kiện, khách mời sẽ được cập nhật thông tin về quy hoạch và tiềm năng phát triển của tuyến phố thương mại trung tâm trên đảo Vũ Yên. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc sản phẩm ngay tại sự kiện sẽ có cơ hội nhận quà tặng trị giá 1 cây vàng, như lời tri ân dành cho những chủ nhân tiên phong của đại lộ trung tâm.

(Nguồn: Vinhomes)