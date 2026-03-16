Một công dân cho biết đang làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất có tổng diện tích 23.718m2, trong đó có 400m2 đất ở và 23.318m2 đất trồng cây hằng năm khác.

Thửa đất này có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ năm 2010. Sau khi nhận chuyển nhượng, người sử dụng đất đã thực hiện đăng ký biến động và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp đổi sổ đỏ, cơ quan chức năng yêu cầu người dân phải làm thủ tục thuê đất đối với phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất.

Theo tìm hiểu của công dân, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trồng cây hằng năm khác là 2ha, trong khi hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp có thể lên tới 30ha.

Người dân đặt câu hỏi, việc cơ quan nhà nước yêu cầu phải thuê đất đối với phần diện tích vượt hạn mức trong trường hợp này có đúng quy định hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Luật Đất đai hiện hành có một số quy định liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất và hạn mức sử dụng đất nông nghiệp.

Theo khoản 33 Điều 3 Luật Đất đai, Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người đang sử dụng đất ổn định đối với thửa đất xác định theo quy định của Luật này.

Đối với hạn mức giao đất nông nghiệp, khoản 1 Điều 176 Luật Đất đai quy định hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không quá 3ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và không quá 2ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố còn lại.

Luật Đất đai cũng quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân. Theo Điều 177 Luật Đất đai, hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp đối với từng loại đất.

Việc xác định hạn mức cụ thể phải căn cứ vào điều kiện đất đai, công nghệ sản xuất, sự chuyển dịch lao động, cơ cấu kinh tế cũng như quá trình đô thị hóa của từng địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 255 Luật Đất đai quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao trước ngày 1/7/2014 nhưng vượt hạn mức giao đất tại thời điểm giao thì phải chuyển sang thuê đất đối với phần diện tích vượt hạn mức theo quy định của Luật này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xác định diện tích vượt hạn mức sẽ căn cứ vào hạn mức giao đất quy định tại Điều 176 Luật Đất đai. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (công nhận quyền sử dụng đất) hoặc trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao trước ngày 1/7/2014 nhưng vượt hạn mức giao đất tại thời điểm giao, thì phần diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật.