Sáng nay (19/11), TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1974, trú xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ). Người làm đơn kháng cáo là đại diện hợp pháp của những người bị hại.

Bị cáo Vương là người đã gây ra vụ thảm án, mà nạn nhân là mẹ ruột, vợ và 2 con của bị cáo. Theo cáo buộc, từ đầu năm 2024, do mẹ thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên ông Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ. Cuộc sống lâm cảnh khó khăn, bế tắc khiến ông Vương nảy sinh ý định sát hại các thành viên trong gia đình, sau đó tự tử để cùng giải thoát.

Sáng 15/1/2025, bà Th. (vợ ông Vương) đi làm vắng, cháu T. (SN 2008, con ông Vương) đi học. Khi trong nhà chỉ còn bị cáo và cháu H. (SN 2006) cùng mẹ già, ông Vương nảy sinh ý định sát hại con nên đã chuẩn bị chiếc chày bằng gỗ.

Ông Vũ Văn Vương sau khi gây án. Ảnh: CAND

Khoảng 10h cùng ngày, bị cáo mở nhạc to trên điện thoại rồi gọi cháu H. vào phòng ngủ và sát hại con gái, giấu xác nạn nhân vào gầm giường. Đến khoảng 12h cùng ngày, T. đi học về và cùng ăn cơm với bố.

Sau khi ăn xong, ông Vương bảo con vào trong phòng ngủ với ý định chờ cơ hội giết con. Đến khoảng 15h, khi T. đang nằm ngủ trên giường trong tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào tường, bị cáo mở nhạc to trên điện thoại rồi dùng búa đinh sát hại con trai. Gây án xong, bị cáo để thi thể con dưới gầm giường, cạnh thi thể con gái và lau dọn các vết máu trên sàn nhà.

Đến khoảng 17h cùng ngày, bà Th. đi làm về hỏi các con đâu, ông Vương nói dối: “Đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”. Khuya hôm đó, bị cáo dùng búa đinh tiếp tục xuống tay sát hại vợ mình khi nạn nhân đang ngủ say.

Bị cáo giấu thi thể vợ vào gầm giường, cạnh thi thể hai con. Rạng sáng hôm sau (16/1/2025), ông ta tiếp tục sát hại mẹ ruột của mình.

Sau khi thảm sát những người thân trong gia đình mình, bị cáo Vũ Văn Vương viết 1 bức thư có nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X. lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi”.

Cùng ngày, ông Vương nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết. Đến 21h, bị cáo đi đến bến xe buýt gửi xe, rồi bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) và bị công an bắt giữ sau đó.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vương mức án tử hình về tội Giết người. Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp của các bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị hại được vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa giải thích về việc nếu không có tình tiết mới làm căn cứ thì không thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hơn nữa, trong vụ án này, hành vi phạm tội của bị cáo Vương rất dã man, tàn độc nên không có căn cứ để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ theo như yêu cầu của đại diện bị hại. Vì vậy, người đại diện cho các bị hại đã quyết định rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ Văn Vương.