Với mong muốn mang lại trải nghiệm mua sắm đi kèm giải pháp tối ưu tài chính, hệ thống bán lẻ công nghệ CellphoneS triển khai chương trình S-BuyBack "Xài máy thả ga - Không lo rớt giá". Đây là bước đi tiên phong nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng làm chủ giá trị thiết bị của mình trong tương lai, giữa xu hướng nhu cầu nâng cấp máy mới hàng năm của thị trường.

Theo chương trình S-BuyBack, CellphoneS cam kết thu mua lại sản phẩm với giá trị cố định lên đến 80% giá máy ban đầu, bất kể biến động thị trường. Giúp khách hàng giảm thiểu tối đa chi phí chênh lệch khi nâng cấp máy mới sau này.

Khi tham gia gói với mức chi phí chỉ 1.4 triệu, CellphoneS đảm bảo bằng hợp đồng về việc mua lại chiếc điện thoại với một mức giá trị cố định trong tương lai, bất kể biến động thị trường. Đặc biệt, khi mua combo bao gồm gói S-BuyBack và Bảo hành 1 ĐỔI 1, mức giá ưu đãi chỉ từ 810.000đ.

Chương trình S-BuyBack áp dụng mức cam kết thu mua lại sản phẩm với giá trị lên đến 80% giá trị máy ban đầu, theo lộ trình thời gian: thu lại 80% giá trị máy ban đầu trong vòng dưới 1 tháng; thu lại 70% giá trị máy từ 2 - 3 tháng; thu lại tối thiểu 65% giá trị máy từ 4 - 15 tháng. Khi khách hàng thu cũ lên đời máy mới sẽ được áp dụng mức giá thực tế thời điểm đó và cộng thêm 2% giá trị máy. Đồng thời áp dụng chung với các ưu đãi trợ giá tại CellphoneS.

Lấy ví dụ một khách hàng khi mua iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá 35.990.000đ, kèm gói S-BuyBack trong vòng 15 tháng. CellphoneS cam kết cho khách hàng giá thu lại máy cũ tối thiểu lên tới 23.393.500đ, tương đương 65%.

Để đảm bảo quyền lợi, thiết bị khi tham gia thu cũ cần đáp ứng các điều kiện cơ bản: máy phải trùng khớp số IMEI/Serial đã đăng ký ban đầu (hoặc IMEI được CellphoneS đổi theo quyền lợi bảo hành mở rộng); máy hoạt động bình thường và chưa bị can thiệp trái phép, đủ điều kiện bảo hành (chấp nhận tình trạng trầy xước nhẹ do quá trình sử dụng). Yêu cầu thu mua lại phải được gửi trong thời hạn 15 tháng kể từ ngày kích hoạt gói.

Chương trình S-BuyBack "Xài máy thả ga - Không lo rớt giá" chính thức áp dụng kể từ tháng 7/2026. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ hotline miễn phí 18002097 để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

Ngọc Minh