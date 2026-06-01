Sàn tăng phí, nhà bán hàng chịu áp lực tăng giá

Thường xuyên đặt mua bỉm và đồ dùng gia đình trên các sàn thương mại điện tử, chị Nguyễn Thị Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay nhiều năm qua chị duy trì thói quen săn sale vào các khung giờ đêm hoặc những ngày khuyến mại lớn để tiết kiệm chi tiêu.

Theo chị Thanh, để mua được hàng với giá tốt trên các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng thường phải theo dõi các chương trình khuyến mại, thu thập mã ưu đãi, canh giờ mở bán và so sánh giá giữa nhiều gian hàng. Có những đợt sale lớn, chị phải thức đến nửa đêm để săn mã hoặc đặt hàng ngay khi chương trình bắt đầu nhằm tối ưu chi phí mua sắm.

Tuy nhiên gần đây, chị nhận được thông báo từ một số người bán về khả năng điều chỉnh giá do chi phí trên sàn tăng lên. "Nếu giá trên sàn không còn rẻ hơn đáng kể so với bên ngoài, tôi không cần phải thức khuya canh sale, tìm mã giảm giá hay chờ các đợt khuyến mại lớn", chị Thanh nói.

Khi các sàn liên tục tăng phí và người bán bắt đầu điều chỉnh giá bán, khoảng cách giá giữa hàng hóa trên sàn và tại các cửa hàng truyền thống ngày càng thu hẹp. Chị Thanh cho rằng công sức bỏ ra để săn khuyến mại có thể không còn mang lại hiệu quả như trước.

Người tiêu dùng mua hàng online vì giá rẻ. Ảnh: Trọng Đạt

Quan niệm "lên sàn để mua hàng giá rẻ" đang dần thay đổi. Khi chi phí bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng gia tăng, nhiều nhà bán hàng đã điều chỉnh giá bán hoặc cắt giảm các chương trình khuyến mại.

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ một cửa hàng mỹ phẩm online, nói rằng trước đây tổng chi phí bán hàng trên sàn chỉ dao động khoảng 10-15% doanh thu đơn hàng. Sau nhiều lần điều chỉnh, tỷ lệ này đã tăng đáng kể.

Theo chị Nga, nhiều đợt khuyến mại lớn mang lại lượng đơn hàng cao, nhưng khi đối soát cuối tháng chị mới nhận thấy phần lớn doanh thu được dùng để chi trả cho các loại phí, quảng cáo và hỗ trợ vận chuyển.

Chị chia sẻ, trước đây biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra đạt khoảng 15-20%. Tuy nhiên, khi cộng toàn bộ chi phí từ phí sàn, quảng cáo, đóng gói và hoàn hàng, biên lợi nhuận thực tế giảm mạnh. Nếu không điều chỉnh giá bán, việc duy trì hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lợi thế giá rẻ dần thu hẹp

Theo phản ánh của nhiều nhà bán hàng trên các sàn lớn như Shopee và TikTok Shop, tổng chi phí bán hàng dao động từ 21,8% đến 33,8% doanh thu đơn hàng, bao gồm phí cố định, phí giao dịch, phí thanh toán và các chương trình hỗ trợ bán hàng.

Nếu tính thêm chi phí quảng cáo, nhân sự, đóng gói và tỷ lệ hoàn trả, tổng chi phí thực tế có thể lên tới 40-50% giá trị sản phẩm đối với một số ngành hàng có mức cạnh tranh cao. Các nhà bán hàng còn phải đáp ứng các quy định mới về thuế, hóa đơn và định danh trong hoạt động thương mại điện tử.

Áp lực chi phí đang khiến nhiều nhà bán hàng phải cân nhắc tăng giá bán từ 3-5% hoặc cắt giảm các chương trình ưu đãi. Theo các chủ shop, điều này có thể tác động trực tiếp đến người tiêu dùng khi giá hàng hóa trên sàn không còn chênh lệch nhiều so với hệ thống siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống.

Để giữ giá bán cạnh tranh, chị Nga đang đẩy mạnh bán hàng qua Facebook, Zalo và một số nền tảng thương mại điện tử mới nổi. Chị dành thêm ngân sách để phát triển fanpage, xây dựng nhóm khách hàng thân thiết trên Zalo và chạy quảng cáo để thu hút khách hàng về các kênh bán hàng riêng. Mục tiêu là tăng tỷ trọng đơn hàng trực tiếp, từ đó giảm chi phí trung gian.

Mặc dù việc tìm kiếm khách hàng mới ngoài sàn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực hơn, nhưng đổi lại chị có thể chủ động quản lý dữ liệu khách hàng và hạn chế tác động từ những thay đổi chính sách của các nền tảng.

Anh Trần Quốc Đạt, chủ một cửa hàng kinh doanh thực phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh sang Facebook và các hội nhóm mua bán trên mạng xã hội.

Theo anh Đạt, xu hướng chung là nhà bán hàng thường tận dụng các sàn thương mại điện tử như một kênh tiếp cận khách hàng mới, sau đó từng bước xây dựng tệp khách hàng riêng thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tiếp. Cách làm này giúp gia tăng tỷ lệ khách quay lại, đồng thời giảm bớt chi phí bán hàng và quảng cáo trong dài hạn.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã yêu cầu Shopee rà soát cơ sở xây dựng và đánh giá tác động của các chính sách phí mới.