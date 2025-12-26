S-MAX - “Vũ trụ” data thoại linh hoạt, sẵn sàng cho mọi nhu cầu

Điểm nổi bật của gói cước S-MAX nằm ở dung lượng data lên tới 1.000 GB trong mỗi chu kỳ 30 ngày, cho phép người dùng truy cập Internet thoải mái mà không phải lo lắng về việc gián đoạn hay phát sinh chi phí ngoài gói.

Bên cạnh ưu đãi data, S-MAX còn tích hợp 500 phút gọi ngoại mạng, 5.000 phút gọi nội mạng với thời lượng mỗi cuộc gọi lên đến 20 phút, cùng 250 SMS nội mạng. Những ưu đãi này đáp ứng hiệu quả nhu cầu liên lạc thường xuyên, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng làm việc cường độ cao, thường xuyên trao đổi với đối tác và khách hàng.

Đáng chú ý, người dùng S-MAX còn được miễn cước data khi truy cập các nền tảng phổ biến như Facebook, YouTube và TikTok, giúp việc giải trí, theo dõi tin tức và nội dung số trở nên thuận tiện hơn mà không ảnh hưởng đến dung lượng chính.

Để gia tăng hiệu quả sử dụng và tối ưu chi phí, MobiFone cũng cung cấp các phiên bản dài kỳ của S-MAX. Trong đó, gói 6SMAX có giá 3.000.000 đồng cho 7 chu kỳ và gói 12SMAX có giá 6.000.000 đồng cho 14 chu kỳ, với dung lượng sử dụng tối đa lên tới 1.500 GB mỗi tháng, mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng có nhu cầu kết nối ổn định trong thời gian dài.

Khách hàng soạn tin theo cú pháp DK SMAX gửi 9199 để sẵn sàng bước vào hành trình làm việc, giải trí và sáng tạo không ngừng trên nền tảng data mạnh mẽ cùng MobiFone!

Nâng tầm trải nghiệm giải trí cùng các gói cước 5G MobiFone

Song song với S-MAX, MobiFone tiếp tục phát triển hệ sinh thái các gói cước 5G trả trước hướng đến nhóm khách hàng yêu thích mạng xã hội, xem video, livestream và sử dụng các dịch vụ số thường xuyên. Các gói cước này có mức giá hợp lý, chỉ từ 135.000 đồng mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu kết nối hàng ngày của người dùng năng động.

Trong đó, gói TK135 với giá 135.000 đồng mỗi tháng cung cấp 7GB data mỗi ngày, phù hợp cho các hoạt động học trực tuyến, làm việc từ xa và giải trí đa phương tiện. Gói TK159, có giá 159.000 đồng mỗi tháng, mang đến 6GB data mỗi ngày, miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút với tổng thời lượng lên tới 1.500 phút, cùng 200 phút gọi ngoại mạng.

Ngoài ra, gói cước này còn được người dùng đánh giá cao nhờ ưu đãi miễn phí data khi truy cập Facebook, YouTube và TikTok. Để tăng tính linh hoạt, MobiFone cũng triển khai các phiên bản dài kỳ như 6TK159 với 7GB data mỗi ngày và 12TK159 với 8GB data mỗi ngày, giúp người dùng duy trì kết nối tốc độ cao đồng thời tiết kiệm chi phí sử dụng.

Từ gói S-MAX dung lượng lớn đến các gói 5G trả trước đa dạng, MobiFone đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp viễn thông hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ kết nối, mỗi gói cước của MobiFone còn hướng tới việc nâng cao chất lượng sống số, hỗ trợ người dùng học tập hiệu quả hơn, làm việc linh hoạt hơn và giải trí trọn vẹn hơn trong kỷ nguyên số.

Trong thời gian tới, MobiFone cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, nhằm mang đến cho khách hàng những kết nối nhanh hơn, ổn định hơn và toàn diện hơn trên hành trình phát triển cùng xã hội số.