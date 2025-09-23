Phóng viên: Ngay sau khi Việt Nam mở cửa thị trường viễn thông, Ericsson là một trong những nhà cung cấp thiết bị viễn thông tham gia sớm nhất và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trường này. Theo bà, đâu là những điểm nhấn quan trọng nhất của Ericsson trong hành trình 32 năm qua?

Bà Rita Mokbel: Chúng tôi vừa khai trương văn phòng mới tại Hà Nội và cũng là kỷ niệm 32 năm gắn bó và đồng hành cùng Việt Nam. Ericsson vào Việt Nam từ năm 1993, khi mạng di động ở thị trường này mới ở giai đoạn khởi đầu. Cùng với các đối tác MobiFone, VNPT và Viettel, chúng tôi đã góp phần đặt nền móng cho 2G, trước khi tiến tới 3G, 4G.

Sự bùng nổ dịch vụ di động trong những năm vừa qua đã tạo ra những tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội của Việt Nam. Ericsson được cả ba nhà mạng lớn của Việt Nam lựa chọn là đối tác triển khai 5G. Tất nhiên, 5G không chỉ mang lại hiệu suất mạng tốt hơn, công nghệ này còn mở ra những cơ hội mới cho các nhà mạng.

Đó đều là những thành tựu lớn mà chúng tôi vô cùng tự hào. Nhưng có lẽ thành tựu quan trọng nhất chính là việc khách hàng luôn coi Ericsson là đối tác tin cậy trong suốt hành trình phát triển của họ.

Tại Việt Nam, Ericsson đã phát triển năng lực và đào tạo thế hệ những nhà đổi mới tiếp theo khi hợp tác chặt chẽ với các trường đại học để trang bị cho sinh viên kiến thức về 5G, điện toán đám mây và các công nghệ mới. Nhờ đó, khi gia nhập lực lượng lao động, họ có thể mang đến những ý tưởng và sáng tạo mới cho cả Việt Nam và khách hàng của chúng tôi.

Viettel, VNPT và MobiFone đều đã tuyên bố chiến lược chuyển thành nhà cung cấp dịch vụ số. Vậy Ericsson đã hỗ trợ gì cho các nhà mạng trong tiến trình này?

Chúng tôi đã cùng các đối tác khai mở những ứng dụng 5G mới. Ericsson đang triển khai nhiều thử nghiệm và dự án thí điểm, từ chất lượng dịch vụ theo nhu cầu, mạng cắt lát (network slicing), cho đến mạng dùng riêng (private network) cho lĩnh vực sản xuất. Chúng tôi cũng đang tiến hành các sáng kiến và thử nghiệm về truy nhập không dây cố định (Fixed Wireless Access), nhằm mang lại kết nối tốc độ cao cho khu vực nông thôn, nơi hạ tầng cáp quang chưa khả thi.

Song song đó, Ericsson phối hợp cùng các nhà mạng và bệnh viện triển khai các dự án thí điểm để chứng minh tác động thực tiễn của 5G. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nhà mạng nâng cao hiệu năng mạng và phát triển dịch vụ cho người tiêu dùng, chẳng hạn như truyền hình trực tiếp chất lượng cao hay mở rộng vùng phủ sóng tại các sự kiện thể thao. Quan trọng hơn, chúng tôi giúp khách hàng có thể khai thác 5G để thúc đẩy số hóa trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất, y tế, logistics, hàng không và cảng biển.

Để hiện thực hóa trọn vẹn tầm nhìn này, cần xây dựng hạ tầng vững chắc, đồng thời đạt được độ phủ sóng 5G rộng khắp đến 90% dân số.

Bà Rita Mokbel cho rằng 4G và 5G sẽ cùng tồn tại trong một khoảng thời gian dài. 5G sẽ không đơn thuần thay thế 4G.

Hiện nay, dù việc nhà mạng đã thương mại hóa 5G, nhưng nguồn doanh thu vẫn chủ yếu đến từ mạng 4G. Vẫn chưa có một mô hình kinh doanh rõ ràng cho 5G. Vậy từ kinh nghiệm toàn cầu, bà có thể đưa ra ý tưởng nào đó cho sự phát triển 5G tại Việt Nam?

5G có thể mang lại dung lượng gấp 10 lần 4G, trong khi tiêu thụ ít hơn tới 40% năng lượng. Nhờ đó, các nhà mạng có thể truyền tải nhiều lưu lượng hơn với mức đầu tư thấp hơn, đồng thời tận dụng hiệu quả năng lượng tốt hơn.

Chúng tôi tin rằng 5G sẽ mở ra những cánh cửa và tiềm năng mới cho doanh nghiệp, hình thành một phân khúc hoàn toàn mới, tạo ra nguồn doanh thu mới cho các nhà mạng. Đồng thời, Việt Nam hiện đang sở hữu một nền kinh tế ứng dụng phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Thông qua việc hợp tác với Ericsson và hệ sinh thái rộng lớn, các nhà mạng có thể tận dụng các API mở để khai thác năng lực mạng, chia sẻ cho cả các nhà phát triển tại Việt Nam và quốc tế.

Để thúc đẩy xu hướng này, chúng tôi đã cùng với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới thành lập liên doanh toàn cầu mang tên Aduna. Ý tưởng là mở các API của nhà mạng cho cộng đồng lập trình viên, từ đó thúc đẩy việc tạo ra các ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi đã trao đổi với một số khách hàng tại Việt Nam, và một số nhà mạng cũng đang chuẩn bị hạ tầng để sẵn sàng mở cho các nhà phát triển trong nước. Điều này không chỉ thúc đẩy sáng tạo tại Việt Nam mà còn giúp đất nước tham gia vào chuỗi đổi mới toàn cầu.

Trong tương lai, những ứng dụng phát triển ở Việt Nam hoàn toàn có thể được triển khai tại các thị trường như Mỹ, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Ericsson đã giới thiệu giải pháp EVCN (Ericsson Virtual Communication Network). Với giải pháp này, một chiếc laptop có thể sử dụng eSIM của bất kỳ nhà mạng nào để kết nối trực tiếp qua 5G thay vì Wi-Fi, dù ở văn phòng, tại nhà hay quán cà phê. Điều này giúp các nhà mạng có thể phục vụ doanh nghiệp trên toàn quốc với kết nối an toàn, tin cậy và tối ưu chi phí.

Tại Việt Nam, với sự kết hợp giữa MobiFone và Bộ Công an, chúng tôi kỳ vọng có nhiều cơ hội để số hóa lĩnh vực an ninh, với các ứng dụng như camera hỗ trợ 5G, xe tuần tra hay những công cụ khác đòi hỏi độ tin cậy cao, tự động hóa và bảo mật.

Tại Na Uy, Ericsson đang phối hợp với một nhà mạng để vừa khai thác mạng công cộng, vừa triển khai mạng 5G riêng trong một số khu vực dành cho các ứng dụng quốc phòng. Đây cũng là mô hình hoàn toàn có thể áp dụng tại Việt Nam.

Nhìn chung, 5G mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp khai thác các năng lực vượt trội như tốc độ cao, độ trễ thấp, bảo mật và các tính năng mạng tiên tiến. Việt Nam có cơ hội để dẫn đầu trong việc phát triển cũng như xuất khẩu các ứng dụng 5G.

Nhiều quốc gia đã triển khai 5G và đã thúc đẩy kinh tế tại các quốc gia đó. Từ kinh nghiệm của Ericsson bà có thể chia sẻ về tác động của 5G đối với nền kinh tế tại các thị trường này?

Hiện nay, Ấn Độ đã có khoảng 270 triệu thuê bao 5G và ghi nhận mức tiêu thụ dữ liệu di động thuộc hàng cao nhất thế giới, khoảng 32GB mỗi tháng trên mỗi người dùng smartphone đang hoạt động. Tác động kinh tế dự kiến cũng rất lớn, ước tính khoảng 455 tỷ USD vào năm 2040.

Tại Malaysia, 5G được phủ sóng khoảng 80% dân số trong vòng 1 năm. Quốc gia này kỳ vọng 5G sẽ mang lại tác động kinh tế đáng kể, đóng góp khoảng 122 đến 150 tỷ ringgit Malaysia vào GDP vào năm 2030.

Từ những ví dụ này, chúng tôi nhìn thấy nhiều điểm tương đồng ở Việt Nam, và điều đó khiến Ericsson rất lạc quan. Việt Nam có sự quyết tâm từ phía Chính phủ và cam kết từ các nhà mạng để xây dựng nền kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Đạt được mục tiêu này sẽ là bước tiến lớn trên hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2055.

Một số nhà mạng cho rằng họ sẽ bắt đầu từ các khu vực đô thị hoặc khu công nghiệp, trong khi những khu vực khác vẫn tiếp tục triển khai 4G. Vậy theo bà, đâu là chiến lược triển khai 5G hiệu quả nhất?

Chúng tôi biết rằng các khách hàng của mình đã bắt đầu triển khai 5G từ những thành phố lớn. Đây là những khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung đông đảo người dùng và doanh nghiệp, vì vậy đó là bước đi tự nhiên đầu tiên. Cách tiếp cận này giúp các nhà mạng đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ nhất, phục vụ khách hàng VIP, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sẵn sàng ứng dụng 5G.

Tuy nhiên, các khách hàng của chúng tôi cũng có tham vọng rõ ràng là mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Điều này phù hợp với kế hoạch của Bộ KH&CN, theo đó khuyến khích mỗi nhà mạng triển khai 20.000 trạm phát sóng, qua đó mở rộng độ phủ 5G trên toàn bộ lãnh thổ. Nhờ vậy, cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ dịch vụ 5G.

Dưới góc nhìn của Ericsson, chúng tôi cho rằng 4G và 5G sẽ cùng tồn tại trong một khoảng thời gian dài. 5G sẽ không đơn thuần thay thế 4G. Thay vào đó, vẫn còn nhiều cơ hội để các nhà mạng tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng mạng 4G song song với việc xây dựng 5G. Hiện nay, chúng tôi đã và đang hợp tác với tất cả khách hàng trong các dự án vừa nâng cấp 4G vừa triển khai 5G.

Cảm ơn bà!