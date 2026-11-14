Hơn 12.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia S-Race 2026 tại Đà Nẵng, góp thêm hàng triệu bước chạy vào hành trình nâng cao thể chất, nuôi dưỡng khát vọng và phát triển tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam.

Sáng 14/11, giải chạy S-Race được tổ chức tại TP Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.

S-Race Đà Nẵng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026–2030.

Chương trình góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời triển khai Quyết định 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035.

S-Race Đà Nẵng thuộc khuôn khổ hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026–2030.

Hơn 12.000 người tham gia ngày hội thể thao học đường

S-Race Đà Nẵng ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp tại Công viên Biển Đông và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Giải đấu được tổ chức với ba nhóm tuổi gồm học sinh tiểu học (6-10 tuổi), THCS (11-14 tuổi) và THPT (15-17 tuổi), tương ứng các cự ly từ 1-3 km. Ban tổ chức trao giải cá nhân từ hạng Nhất đến hạng Mười ở 6 nội dung thi đấu, căn cứ thành tích về đích của vận động viên; đồng thời trao 3 giải tập thể cho các đơn vị có số lượng vận động viên tham dự đông nhất ở từng cấp học. Tổng giá trị giải thưởng của sự kiện là 142 triệu đồng.

Các bạn học sinh trải nghiệm tại khu vực thể thao học đường của sự kiện

Cùng với hoạt động thi đấu, S-Race Đà Nẵng tạo nên không khí một ngày hội thể thao với hoạt động S-Race Family và S-Race School của 1.400 vận động viên là cha mẹ cùng các con, thầy cô và học trò; sự hưởng ứng của học sinh mầm non, các đại sứ S-Race và chuỗi trải nghiệm thể thao học đường sôi động.

S-Race School Online lan tỏa hàng triệu bước chạy vì cộng đồng

Trước sự kiện tại Đà Nẵng, S-Race School Online 2026 - thử thách chạy bộ trực tuyến dành cho học sinh Việt Nam - đã diễn ra trong 34 ngày, từ 3/10 đến 5/11, ghi nhận những con số đáng chú ý.

Theo ban tổ chức, hơn 194.000 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trường học đã cùng nhau chinh phục hơn 4,3 triệu km; kết nối 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm thứ 4 liên tiếp đảm nhiệm vai trò Đối tác thiện nguyện của S-Race, năm 2026, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đóng góp 200đ/km tại các thử thách trực tuyến và 5.000 đồng/BIB tại các giải chạy trực tiếp. Riêng S-Race Online 2026 đã đóng góp gần 900 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi điều trị phục hồi chức năng khuyết tật vận động.Tính đến nay, tổng kinh phí đóng góp qua giải chạy đã vượt 2,6 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ 111 bệnh nhi phục hồi chức năng vận động.

Khoảnh khắc cô trò cùng nắm tay nhau về đích ở nội dung S-Race School

Với ý tưởng “Một vòng Việt Nam", 34 ngày của thử thách là chuỗi ngày thầy trò cả nước khám phá những câu chuyện về vùng đất, các giá trị văn hóa đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố. Mỗi bước chạy được tích lũy không đơn thuần là hành trình rèn luyện thể chất, mà còn giáo dục các em về tinh thần sẻ chia, đồng thời mở ra những điểm đến, giúp học sinh tìm hiểu và thêm yêu quê hương, đất nước.

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Tập đoàn TH đã và đang đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều chương trình truyền hình nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển tầm vóc người Việt, đặc biệt với trẻ em lứa tuổi học đường.

Tiếp nối hành trình này, từ năm 2025, TH phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam triển khai bộ ba chương trình giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng cho cộng đồng gồm: “Vì tầm vóc Việt” (phiên bản phát sóng hằng ngày và phiên bản chuyên đề hằng tháng), “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”.

TH MISTORI đồng hành cùng S-Race 2026 Đà Nẵng

Bộ ba chương trình tạo nên một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, góp phần nâng cao thể lực, trí lực, nhân cách và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Tập đoàn TH mang đến hai sản phẩm đồng hành cùng các vận động viên nhí là thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI. Với thành phần thạch dừa, các sản phẩm góp thêm lựa chọn giải khát, trải nghiệm cho các em trong ngày hội thể thao.

(Nguồn: Tập đoàn TH)