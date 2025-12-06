Ngày 6/12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết vừa cứu hộ 3 thuyền viên trên sà lan bị nạn ở vùng neo Vũng Tàu, đưa vào bờ an toàn.

Sà lan chở hơn 900 khối cát bị lật, chìm ở vùng neo Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Khoảng 8h cùng ngày, sà lan do ông Huỳnh Thanh Quý (SN 1979, trú tỉnh Tây Ninh) làm thuyền trưởng, trên hành trình đến khu vực biển cách Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam bất ngờ bị chết máy, trôi tự do rồi lật úp và chìm.

Lúc này, trên tàu chở hơn 900 khối cát xây dựng; ngoài thuyền trưởng còn có 2 thuyền viên đi cùng.

Tiếp nhận tin cầu cứu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động lực lượng nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ.

Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn. Thời điểm này, cả 3 người trên sà lan đã được một tàu cá của ngư dân cứu vớt và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Lực lượng chức năng thăm hỏi các thuyền viên trên sà lan bị nạn. Ảnh: Quang Anh

Qua làm việc, thuyền trưởng Huỳnh Thanh Quý cho biết, sà lan rời cảng Vĩnh Xương, tỉnh An Giang vào ngày 4/12 để đến cảng Sao Mai - Vũng Tàu trả hàng. Khi đang hành trình vào đến địa điểm trên, chiếc sà lan đã gặp nạn.

Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các cơ quan liên quan và các chủ phương tiện di chuyển qua khu vực sà lan bị nạn biết để tránh va chạm.