Danh sách được công bố ngày 4/9 là gợi ý của Agoda dành cho những du khách yêu thích khám phá, mong muốn rời xa nhịp sống hối hả nơi đô thị để tìm về vùng đất yên bình.

Ảnh: Lonely Planet

Xếp ở vị trí thứ 6, Sa Pa (Lào Cai) nổi bật với những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh, những bản làng đậm chất địa phương, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm về Sa Pa đã tăng tới 21%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Ngoại trừ mùa mưa kéo dài từ tháng 6-8, Sa Pa rực rỡ quanh năm với khung cảnh thay đổi theo mùa: Mùa xuân hoa mận, hoa đào nở rộ; mùa hạ xanh biếc mạ non xen lẫn ánh bạc của sương sớm; mùa thu rực vàng trên những thửa ruộng bậc thang; mùa đông mờ ảo trong mây mù, thậm chí có khi phủ trắng tuyết – khung cảnh hiếm thấy ở vùng nhiệt đới.

Những phiên chợ vùng cao sôi động cũng góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho Sa Pa. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa đặc sắc khiến Sa Pa xứng đáng là một trong những điểm đến miền núi nổi bật bậc nhất châu Á.

Ngoài Sa Pa, danh sách của Agoda còn có cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan), Puncak (Indonesia), Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan, Trung Quốc), Munnar (Ấn Độ) và Pyeongchang-gun (Hàn Quốc).

Danh sách này được Agoda tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ ngày 15/2 đến 15/8 tại các điểm đến có dân số dưới 50.000 người, ở 8 thị trường du lịch hàng đầu châu Á.