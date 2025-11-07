Theo Sina, nghệ sĩ Lưu Đại Cương qua đời trong vòng tay của gia đình tại Bắc Kinh hôm 3/11. Thông tin được người thân nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông. Tang lễ của ông được tổ chức đơn giản theo đúng di nguyện lúc sinh thời.

Lưu Đại Cương và hình tượng nhân vật được yêu mến trong "Tây du ký". Ảnh: Tư liệu

Thông tin Lưu Đại Cương qua đời khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng. Những năm cuối đời, nghệ sĩ sống kín tiếng, gần như không xuất hiện trước công chúng.

Lưu Đại Cương sinh năm 1947, là tên tuổi gạo cội của làng giải trí Trung Quốc. Hơn nửa thế kỷ diễn xuất, nghệ sĩ được yêu thích qua nhiều dạng vai trên cả sân khấu lẫn màn ảnh.

Lưu Đại Cương trong vai Sa Tăng. Ảnh: Sina

Ông được yêu thích qua các tác phẩm: Ỷ Thiên Đồ Long ký: Ma giáo giáo chủ, Tam Quốc diễn nghĩa, Tể tướng lưu gù… Lưu Đại Cương được khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam yêu thích khi thay thế diễn viên Diêm Hoài Lễ đóng vai Sa Tăng trong loạt phim truyền hình kinh điển Tây du ký.

“Cả 2 diễn viên đóng Sa Tăng đều đã mất. Họ đã cùng về Tây Thiên, hoàn thành sứ mệnh với cuộc đời”, 1 bình luận nhận hàng chục nghìn lượt thích của cộng đồng mạng trên Weibo.

Thúy Ngọc