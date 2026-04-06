Đằng sau hương vị bia gắn liền với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ là một chất lượng đã được thế giới công nhận. Điều này được minh chứng qua những giải thưởng quốc tế danh giá nhiều năm dành cho những dòng sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng của Sabeco.

Phía sau sức hút của một vị bia ngon là năng lực cạnh tranh toàn cầu

Sự quan tâm đông đảo của khách tham quan tại gian hàng Sabeco không phải lẽ tự nhiên, đó là thành quả của một quá trình bền bỉ gìn giữ và không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm trong suốt hơn 150 năm qua. Những dòng bia mà khách tham quan được trải nghiệm tại sự kiện chính là những sản phẩm đã vượt qua hàng loạt vòng kiểm định khắt khe để ghi danh trên “bản đồ bia” thế giới.

Sabeco hiện sở hữu 3 thương hiệu nổi tiếng với 8 dòng sản phẩm chất lượng, đa dạng về hương vị và phong cách phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng

Thực tế, từ năm 2019 đến nay, Sabeco đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với gần 60 giải thưởng quốc tế về chất lượng. Đặc biệt, "cú hích" lớn nhất trong năm 2025 vừa qua đã khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu Việt. Tại Brussels Beer Challenge 2025 (Bỉ) - cuộc thi có uy tín tại châu Âu, quy tụ hàng nghìn sản phẩm từ các nhà sản xuất bia toàn cầu, sản phẩm của Sabeco đã được công nhận qua hàng loạt các giải thưởng, vượt qua nhiều doanh nghiệp bia trên thế giới. Cụ thể, 333 Pilsner giành Huy chương Vàng hạng mục Lager nhẹ, trong khi Saigon Chill đạt Huy chương Vàng hạng mục Lager lạnh. Ở cùng hạng mục, Saigon Export Premium nhận Huy chương Bạc.

Việc ba dòng sản phẩm chủ lực đồng thời đạt giải tại vương quốc Bỉ, "trái tim" của văn hóa bia thế giới - và cũng là năm thứ 3 sản phẩm của Sabeco được vinh danh tại đây - là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng của Sabeco đã tiệm cận với các tiêu chuẩn khắt khe nhất toàn cầu. Không dừng lại ở đó, Saigon Export Premium tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi khi đạt Huy chương Bạc tại Japan International Beer Cup 2025. Với hệ thống chấm điểm nghiêm ngặt theo chuẩn công nghiệp Nhật Bản, giải thưởng này một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt tại những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng đồ uống có cồn.

Chiến lược vươn tầm và đóng góp kinh tế - xã hội

Đằng sau những tấm huy chương danh giá là kết quả của việc không ngừng đổi mới và cải tiến. Sabeco đã và đang kiên trì thực hiện lộ trình đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu hiện đại, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi vốn chú trọng cả về hương vị lẫn thiết kế bao bì. Những dòng sản phẩm như 333 Pilsner hay Saigon Chill chính là "trái ngọt" từ quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) không ngừng nghỉ, hướng tới phân khúc bia cao cấp đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Từ nền tảng nội lực vững chắc, Sabeco đã đưa hương vị bia Việt Nam vươn xa hiện diện tại hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục. Việc liên tục được vinh danh tại các đấu trường chất lượng danh giá cùng cột mốc lọt vào Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á của tạp chí Fortune là những con số biết nói về vị thế của doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự công nhận về mặt sản phẩm mà còn khẳng định vai trò của Sabeco như một đại diện kinh tế tiêu biểu của khu vực trên bản đồ công nghiệp đồ uống toàn cầu.

Khép lại hành trình tại lễ hội, mở ra tương lai vươn xa

Khách nước ngoài thích thú tìm hiểu các sản phẩm của Sabeco tại Thai Festival diễn ra ở Hà Nội từ ngày 27 - 29/3/2026

Thai Festival 2026 đã khép lại vào ngày 29/3 nhưng dư âm về một không gian trải nghiệm bia Việt Nam nhiều bản sắc vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều vị khách đến tham dự sự kiện. Những trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện chính là những "điểm chạm" quan trọng giúp lan tỏa câu chuyện về một doanh nghiệp Việt đang chuyển mình mạnh mẽ.

Hành trình của Sabeco từ một xưởng nước đá nhỏ tại Sài Gòn vào thế kỷ 19 đến chiến thắng hàng loạt giải thưởng quốc tế từ Á sang Âu ngày nay là biểu tượng cho khát vọng của doanh nghiệp Việt: Không chỉ chinh phục trái tim người tiêu dùng nội địa bằng sự gần gũi, chân thành, mà còn chinh phục thế giới bằng chất lượng đẳng cấp và bản sắc riêng biệt. Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn dài hạn, Sabeco đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu bia Việt trở thành niềm tự hào quốc gia trên hành trình vươn tầm quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.