Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT), 3 tháng đầu năm nay, sản lượng hạt tiêu thu hoạch đạt gần 155.000 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng gần 8.000 tấn.

Nguyên nhân là do cây được chăm sóc tốt, nhiều vườn hồ tiêu cho năng suất vượt trội.

Tại thị trường nội địa, giá hạt tiêu đã giảm 7.500-8.500 đồng/kg trong tháng 3. Sang đầu tháng 4, mặt hàng được ví như “vàng đen” này bắt đầu phục hồi. Đến ngày 3/4, giá hạt tiêu ở các địa phương được thu mua quanh mức 138.500-140.000 đồng/kg.

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng mạnh. Ảnh minh họa.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, giá tiêu trong tháng 3 giảm do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu chưa tăng tương ứng. Dù vậy, thị trường hồ tiêu dự kiến sẽ vẫn duy trì giá cao trong trung và dài hạn, bởi nguồn cung thế giới không dồi dào, trong khi nhu cầu vẫn ở mức rất cao.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 186,2 triệu USD, tăng mạnh 32,9% về giá trị so với cùng kỳ tháng 3/2025.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của nước ta đạt 64.600 tấn, kim ngạch vọt lên 417,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh 36,8% về lượng, còn giá trị tăng 28,8%.

Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân quý I/2026 ước đạt 6.464,6 USD/tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ, Đức và Thái Lan vẫn là ba khách hàng lớn nhất, chiếm thị phần lần lượt là 28,4%, 6,4% và 6,1%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng đầu năm nay sang thị trường Mỹ tăng tới 46,8%, thị trường Thái Lan tăng gấp 2 lần, trong khi thị trường Đức giảm mạnh 23,2%.