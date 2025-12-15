Đây được xem là “tín hiệu tích cực” trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược cải tiến danh mục, mở rộng phân khúc sản phẩm cao cấp và phục hồi sức tiêu thụ sau giai đoạn thị trường bia trong nước trầm lắng.

Ngày 18/11, Brussels Beer Challenge 2025 (Bỉ) - một trong những cuộc thi bia lớn nhất châu Âu - công bố kết quả. Theo đó, Bia 333 Pilsner nhận Huy chương Vàng hạng mục Light Lager; Bia Saigon Chill cũng đoạt Huy chương Vàng hạng mục ice Lager. Saigon Export Premium nhận Huy chương Bạc cùng hạng mục.

Không dừng lại ở đó, Saigon Export Premium tiếp tục giành Huy chương Bạc tại Japan International Beer Cup 2025 - giải đấu có lịch sử hơn 25 năm, thu hút các nhà sản xuất bia từ hơn 30 quốc gia. Đây là năm thứ ba và năm thứ hai liên tiếp sản phẩm của Sabeco được vinh danh tại thị trường Nhật Bản.

Theo Sabeco, các sản phẩm đạt giải đều thuộc nhóm được doanh nghiệp tập trung nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025, khi doanh nghiệp chuyển mạnh sang chiến lược phát triển phân khúc trung - cao cấp, phù hợp xu hướng tiêu dùng mới tại các đô thị và thị trường quốc tế. 333 Pilsner và Saigon Chill hướng đến nhu cầu trải nghiệm đa dạng, trong khi Saigon Export Premium được định vị là dòng “premium lager” theo chuẩn quốc tế.

Thông tin từ doanh nghiệp cho biết hơn 50 giải thưởng quốc tế đã được Sabeco nhận trong những năm gần đây, phản ánh kết quả của các chương trình đầu tư công nghệ và cải thiện vận hành. Sabeco hiện theo đuổi chiến lược ba trụ cột: phát triển con người, chuẩn hóa vận hành và nâng cao hiệu suất. Trong đó, nâng cao hiệu suất được xem là yếu tố then chốt để tối ưu chi phí và cải thiện biên lợi nhuận - chỉ số được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thị trường bia có dấu hiệu cạnh tranh gay gắt.

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco - cho biết doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng, tối ưu từng phân khúc giá.

“Chúng tôi hướng đến việc tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, từ thương hiệu di sản đến các sản phẩm hiện đại. Mỗi sản phẩm đều có vai trò chiến lược trong cấu trúc tăng trưởng của Sabeco”, ông Lester Tan nói.

Theo ông Lester Tan, mục tiêu của Sabeco không chỉ dừng lại ở việc củng cố vị thế trong nước mà còn đồng hành cùng mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. “Khi Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên trong khu vực, Sabeco cũng đặt mục tiêu vươn cao cùng đất nước”, ông Lester Tan chia sẻ.

Bối cảnh thị trường cho thấy nhu cầu tiêu thụ bia trong nước thời gian qua chịu tác động từ các yếu tố thắt chặt quy định an toàn giao thông, thay đổi hành vi tiêu dùng và áp lực kinh tế. Tuy nhiên, phân khúc sản phẩm cao cấp được dự báo vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đặc biệt tại các thành phố lớn. Giới phân tích đánh giá các dòng sản phẩm mới của Sabeco sẽ giúp doanh nghiệp có thêm sự hiện diện ở nhóm khách hàng trẻ, ưa thích phong cách thưởng thức bia hiện đại.

Theo các chuyên gia ngành đồ uống, việc các thương hiệu Việt, trong đó có Sabeco, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các giải thưởng quốc tế cho thấy chất lượng của ngành bia nội địa đang cải thiện rõ rệt. Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư và tăng độ nhận diện tại các thị trường xuất khẩu.

Trong dài hạn, chiến lược nâng cấp danh mục sản phẩm được cho là sẽ góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững khi thị trường bia Việt Nam bước vào giai đoạn phân hóa mạnh giữa phân khúc phổ thông và cao cấp.

