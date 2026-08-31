TPHCM:

Những ngày này, TPHCM rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên khắp các tuyến đường, khu dân cư và các địa điểm công cộng chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đỗ Quỳnh Chi (phường Long Bình) cùng bạn đến Đường sách TPHCM để dạo bộ, chụp ảnh. Chi ấn tượng trước khung cảnh thành phố rực rỡ cờ hoa. Dù nhiều người về quê nghỉ lễ, khu vực trung tâm vẫn đông người đến tham quan, vui chơi.

"Con đường nhiếp ảnh" trên đường Đồng Khởi nổi bật với tấm bảng lớn chiếu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

Những lá cờ tung bay cùng dòng người qua lại tại phố sách và các khu trung tâm tạo nên không khí rộn ràng, tự hào trước thềm Quốc khánh.

Cờ đỏ sao vàng được trang hoàng trên nhiều tuyến phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Nhiều bạn trẻ diện áo dài, áo cờ đỏ sao vàng hoặc trang phục mang sắc đỏ xuống phố chụp ảnh.

Thu Hường từ Đắk Nông xuống TPHCM, diện áo dài và đội nón lá đến Dinh Độc Lập chụp ảnh, lưu giữ nét đẹp truyền thống Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9. "Mình rất hân hoan và tự hào, kỳ nghỉ lễ nào mình cũng cùng gia đình quay lại TPHCM dạo chơi", Hường nói.

Các bạn trẻ diện những chiếc áo in dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, mang theo cờ đỏ sao vàng, cài nơ, cột tóc hình ngôi sao vàng xuống phố chụp ảnh. Nhiều người tận hưởng không khí rộn ràng những ngày mùa thu lịch sử.

Không khí Quốc khánh cũng tạo dịp để người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian rực rỡ cờ hoa của thành phố.

Chị Tu Chiao Yun, du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu đến Việt Nam đúng dịp Quốc khánh 2/9. Chị thích thú trước không khí rộn ràng, đường phố rực rỡ cờ hoa và thời tiết dễ chịu của TPHCM trong những ngày lễ.