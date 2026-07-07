Lời Tòa soạn:

Xin Chào quý vị thính giả! Chuyên trang Dân tộc và Phát triển của Báo VietNamNet vừa ra mắt kênh Podcast mang tên "Sắc Màu 54 Dân Tộc Việt Nam" nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Thông qua hình thức truyền tải bằng âm thanh sống động, chương trình mong muốn kết nối thế hệ trẻ với những di sản tinh thần quý báu của các cộng đồng dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.