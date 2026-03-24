Sáng 24/3 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ Toàn cầu EU - Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ra mắt ấn bản Sách Trắng 2026. Đây là lần đầu tiên tài liệu được phát hành dưới dạng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng xanh.

Mang chủ đề "Cải cách & Vươn mình: Kỷ nguyên mới cho Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu", Sách Trắng 2026 nhấn mạnh sự chuyển dịch chiến lược. Theo báo cáo, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI gay gắt, lợi thế của Việt Nam không thể chỉ giới hạn ở chi phí nhân công. Các nhà đầu tư hiện đặt trọng tâm vào tính minh bạch, hiệu quả quản trị và các tiêu chuẩn phát triển bền vững môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham giới thiệu những điểm chính sách Sách Trắng 2026, sáng 24/3. Ảnh: Du Lam

Từ thực tiễn của 20 tiểu ban ngành nghề, EuroCham nhận định thách thức của Việt Nam hiện nay không nằm ở việc thiếu vắng các cam kết đầu tư từ châu Âu, mà nằm ở năng lực triển khai thực tế. Do đó, Sách Trắng tập trung đề xuất các cơ chế gỡ rối khung pháp lý, giúp dòng vốn sớm chảy vào các dự án hạ tầng giao thông và chuyển đổi năng lượng.

Điểm nhấn của báo cáo là nhóm "Những ưu tiên chiến lược" (Must-Win Battles). EuroCham ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau quá trình đối thoại với chính phủ: 10 khuyến nghị đã được chấp thuận hoàn toàn, 7 điểm chấp thuận một phần và 22 vấn đề đang trong quá trình xử lý. Doanh nghiệp đã hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách nới lỏng thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp phép lao động và hỗ trợ xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham khẳng định hợp tác giữa EuroCham và Việt Nam đang cho thấy những kết quả rõ rệt, là kết quả của tham vọng chung và sự hợp tác bền bỉ giữa hai bên.

“Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo: vị trí chiến lược, nền tảng kinh tế vững chắc và tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng. Vai trò của chúng tôi là góp phần đảm bảo rằng các khung chính sách luôn theo kịp tham vọng đó. Bởi khi môi trường thuận lợi, đầu tư sẽ không chờ đợi mà sẽ tăng tốc”, ông chia sẻ.

Năm 2026, EuroCham sẽ khởi động "Tuần lễ Đối thoại Sách Trắng". Đây là chuỗi làm việc trực tiếp giữa đại diện 1.400 doanh nghiệp thành viên và các bộ ngành, nhằm biến Sách Trắng từ tài liệu tham khảo thành nền tảng tháo gỡ chính sách thực chiến.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ Toàn cầu EU - Việt Nam cũng đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác song phương khi Cao ủy châu Âu Jozef Síkela công bố gói đầu tư 560 triệu Euro. Nguồn vốn này thuộc Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), hướng trực tiếp vào hạ tầng giao thông và năng lượng sạch, giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và giảm ô nhiễm giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Trong lĩnh vực giao thông, điểm nhấn là Quỹ Phát triển Giao thông Bền vững trị giá 40 triệu Euro, cung cấp chuyên môn và công nghệ châu Âu để phát triển ít nhất 4 dự án hạ tầng quy mô lớn, nổi bật là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và các dự án giao thông đô thị. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ làm đòn bẩy huy động thêm hơn 1 tỷ Euro vốn vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế.

Về năng lượng, với tư cách là thành viên chủ đạo của Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), châu Âu dành 230 triệu Euro hỗ trợ dự án thủy điện tích năng Bác Ái - công trình đóng vai trò như "tấm pin khổng lồ" giúp ổn định lưới điện quốc gia. Đồng thời, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và một ngân hàng Việt Nam đã ký thỏa thuận 200 triệu Euro, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đầu tư vào năng lượng tái tạo và xe điện (EV).

Thêm vào đó, EU cũng cam kết 23 triệu Euro cho Quỹ Chuyển đổi Năng lượng, 20 triệu Euro cho quản lý rừng bền vững và 50 triệu Euro để phát triển các trung tâm đào tạo nghề.