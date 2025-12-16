Cuộc sống ảnh hưởng vì những cơn ho kéo dài

Ho vào những lúc bình thường đã khó chịu, nhưng ho đúng lúc quan trọng như khi họp, thuyết trình, trò chuyện với khách hàng, lên lớp giảng bài hay đang livestream lại càng khiến nhiều người rơi vào tình huống “khó xử”. Không chỉ bị phân tâm, mất tự tin, mà cơn ho dai dẳng cả ngày lẫn đêm còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài. Nguyên nhân thường do dây thần kinh kích thích hoạt động mạnh hơn, khiến họng càng dễ phản xạ ho.

Ngoài ra, theo các dược sĩ và chuyên gia hô hấp, ho thường xuất hiện nhiều hơn vào các thời điểm như thời tiết chuyển lạnh, giao mùa khiến niêm mạc hô hấp khô và nhạy cảm. Hoặc khi về đêm, nhiệt độ giảm, dịch đờm bị ứ lại nhiều hơn nên khi nằm xuống dễ tăng kích ứng cổ họng dẫn đến ho. Ô nhiễm không khí, bụi mịn, khói thuốc, điều hòa lạnh làm cổ họng khô rát. Cơ thể mệt hoặc stress, miễn dịch giảm, dễ viêm họng, viêm phế quản.

Bên cạnh đó, những công việc đòi hỏi phải nói nhiều như giáo viên, MC, bán hàng, telesales, streamer… khiến dây thanh quá tải, dễ khàn tiếng, kích thích phản ứng ho.

Cơn ho thường tăng khi gặp căng thẳng (Nguồn: Freepik)

Một số sai lầm thường gặp

Không ít người thắc mắc vì sao mình ho cả tuần, thậm chí cả tháng vẫn không khỏi dù đã dùng đủ loại sản phẩm. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở thời tiết hay cơ địa nhạy cảm mà còn đến từ những thói quen sai lầm dưới đây:

- Lạm dụng viên ngậm ho không phù hợp: Nhiều sản phẩm chứa đường mía, chất tạo ngọt tổng hợp hoặc hương liệu nồng, dùng lâu dễ gây khô họng, kích ứng… khiến cơn ho nặng hơn thay vì giảm.

- Chỉ tập trung giảm triệu chứng mà không hỗ trợ từ gốc: Không ít người chỉ dùng sản phẩm làm mát họng tức thì, nhưng không có thành phần hỗ trợ long đờm, làm sạch niêm mạc hoặc giảm viêm. Vì vậy, ho giảm chậm và dễ tái phát.

- Uống ít nước, nói quá nhiều nhưng không bảo vệ cổ họng: Giáo viên, MC, người bán hàng, nhân viên tư vấn… thường phải nói liên tục khiến dây thanh âm quá tải. Nếu không giữ ẩm họng và nghỉ giọng đúng cách, cơn ho dễ kéo dài.

- Chủ quan với ho khi thời tiết thay đổi: Không khí lạnh - khô, điều hòa hoặc gió mùa dễ làm họng bị kích ứng mạnh, khiến ho tái phát liên tục.

- Dùng nhiều loại thuốc và mẹo dân gian chưa được chứng minh hiệu quả: Việc kết hợp quá nhiều sản phẩm không phù hợp có thể khiến họng nhạy cảm hơn, dễ bị kích thích, mất cân bằng tự nhiên, làm cơn ho “đeo bám” lâu hơn.

Không khí lạnh, khô khiến họng dễ bị kích ứng mạnh gây ho (Nguồn: Freepik)

Công thức hỗ trợ giảm ho “3 trong 1”

Trong số các sản phẩm hiện có trên thị trường, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm bảo họng Ích Phế Khang New được đánh giá cao nhờ công thức “3 trong 1” kết hợp giữa cao dược liệu truyền thống, hệ đệm tinh dầu dược liệu hàm lượng cao và đường Isomalt. Đầu tiên, sản phẩm nổi bật với bộ tứ dược liệu gồm Kha tử, Bách bộ, Trần bì và Thiên môn đều là những dược liệu nổi tiếng trong Y học cổ truyền chủ trị ho khan, ho đờm, bổ phế. Hệ tinh dầu gồm menthol, eucalyptol, tinh dầu gừng & tần dày lá giúp giảm viêm, kháng khuẩn.

Đường Isomalt được nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức có vị ngọt dịu không gắt, không gây hậu vị chua miệng và đặc biệt không gây sâu răng, không làm tăng đường huyết, nên an toàn cho người tiểu đường hoặc đang có vấn đề răng miệng.

TPBVSK Viên ngậm Bảo Họng Ích Phế Khang New hỗ trợ giảm ho, giảm đau rát họng hiệu quả, an toàn

Từ đó, sản phẩm viên ngậm Ích Phế Khang giúp hỗ trợ lợi phế, giảm ho và giảm đờm, hỗ trợ giảm đau họng, khàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Sản phẩm hiện được bán tại nhà thuốc trên toàn quốc.

TPBVSK Viên ngậm Bảo Họng Ích Phế Khang New Công dụng: Hỗ trợ lợi phế, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn bị ho, ho có đờm, đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tại website: ichphekhang.vn Hotline: 090 443 7780 Fanpage: Ích Phế Khang - Viên Ngậm Bảo Họng Sản phẩm được bán tại nhà thuốc trên toàn quốc. Hoặc trên gian hàng chính hãng shopee của Dược phẩm Tất Thành. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tất Thành Số công bố sản phẩm: Số: 8432/2023/ĐKSP Số xác nhận quảng cáo: 2398/2023/XNQC-ATTP (*)Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tất Thành)