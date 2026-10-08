Saigon Saigon Rooftop Bar mở cửa trở lại sau thời gian nâng cấp, khoác lên diện mạo mới với những đổi mới trong không gian và trải nghiệm.

Tọa lạc tại tầng 9 Caravelle Saigon, quán bar tầng thượng này đã trở thành một phần trong ký ức và câu chuyện của nhiều thế hệ người dân TP.HCM. Từng là điểm gặp gỡ của giới thượng lưu từ cuối những năm 1950 và thập niên 1960, nơi đây cũng từng trở thành điểm hội tụ của các phóng viên quốc tế và những người có tên tuổi. Dù thành phố đã trải qua nhiều đổi thay, Saigon Saigon Rooftop Bar vẫn giữ nguyên tên gọi và tiếp tục gìn giữ ký ức về một thời Sài Gòn xưa.

Ngày nay, không gian mang phong cách Pháp đương đại, kết hợp những chi tiết gợi nhắc về quá khứ như gạch ceramic tráng men đỏ và cửa sổ lá sách - một trong những đường nét kiến trúc đặc trưng cuả Sài Gòn xưa. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn cảnh đường chân trời TP.HCM hiện ra từ trên cao, tạo nên khoảnh khắc đặc trưng đã trở thành một phần trong trải nghiệm tại Saigon Saigon Rooftop Bar.

Sau quá trình nâng cấp, Saigon Saigon Rooftop Bar trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những dấu ấn đặc trưng từng làm nên bản sắc. Thiết kế mới là sự kết hợp hài hòa từ 3 nguồn cảm hứng đặc sắc: Sự tự do, phóng khoáng của văn hóa Disco; những hình khối tinh tế của phong cách Art Deco; cùng với nét duyên dáng, tỉ mỉ của kiến trúc Đông Dương và Sài Gòn xưa.

Qua từng đường nét kiến trúc, nghệ thuật, ánh sáng đều kể lại câu chuyện của góc sân thượng này theo một cách thật mới - một không gian hướng tới tương lai nhưng vẫn trân trọng những giá trị quá khứ. Từ không gian và tầm nhìn đến trải nghiệm đồ uống, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên một điểm hẹn đặc sắc trên tầng 9 Caravelle Saigon. Quán bar tầng thượng này vẫn giữ lại món Miss Saigon, cocktail đặc trưng lấy cảm hứng từ nét đẹp và sự duyên dáng của người phụ nữ.

Qua thời gian, Saigon Saigon Rooftop Bar khẳng định vị thế với những giải thưởng danh giá. Tripadvisor liên tục ghi nhận Saigon Saigon Rooftop Bar trong Top 10% quán bar tốt nhất thế giới trong nhiều năm liền, dựa trên những đánh giá và trải nghiệm được chia sẻ bởi du khách trên toàn cầu. Vào năm 2024, quán được vinh danh là Winner of Flavors Awards 2024, củng cố chỗ đứng vững chắc trong lòng cộng đồng ẩm thực Việt Nam.

Với bề dày thời gian, không gian đặc trưng và góc nhìn khoáng đạt giữa trung tâm thành phố, Saigon Saigon Rooftop Bar một lần nữa mở ra một điểm hẹn nơi những câu chuyện của Sài Gòn hôm qua gặp nhịp sống của TP.HCM hôm nay.

(Nguồn: Saigon Saigon Rooftop Bar)