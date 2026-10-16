Giải thưởng Corporate Integrity and Governance Excellence Award tại APEA 2026 ghi nhận nỗ lực của SAIGONBANK trong nâng cao chuẩn mực quản trị, đề cao tính chính trực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày 15/10/2026, tại GEM Center, TP.HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) được Enterprise Asia trao giải thưởng Corporate Integrity and Governance Excellence Award trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026.

Được tổ chức thường niên từ năm 2007, APEA là chương trình giải thưởng doanh nghiệp khu vực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch (Corporate Integrity and Governance Excellence Award) là sự ghi nhận cho định hướng xây dựng hệ thống quản trị dựa trên các nguyên tắc chính trực, minh bạch, an toàn và hiệu quả của SAIGONBANK.

Ngân hàng xác định, quản trị doanh nghiệp không dừng ở việc tuân thủ quy định pháp luật, mà còn là nền tảng củng cố niềm tin của cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và các bên liên quan.

Trong quá trình hoạt động, SAIGONBANK chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện tính minh bạch trong công bố thông tin.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành, ngân hàng từng bước tiếp cận những chuẩn mực, thông lệ quản trị tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Song song với hoàn thiện nền tảng quản trị, ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng được quan tâm trong định hướng phát triển, hướng tới kết hợp đổi mới công nghệ với trách nhiệm đối với khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Giải thưởng tại APEA 2026 là dấu mốc thúc đẩy ngân hàng tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, duy trì các nguyên tắc chính trực, minh bạch và chủ động đổi mới trong hoạt động.

Hướng tới chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, SAIGONBANK đặt mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành, củng cố niềm tin của các bên liên quan và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng cũng như cộng đồng.

(Nguồn: SAIGONBANK)