Tháng 8, Hội nghị Chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng Build Better 2026 quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng đã diễn ra tại TP.HCM.

Với chủ đề “Biophilic Design & Human Well-Being” (Tạm dịch: Thiết kế ưa sinh và Sức khỏe, Hạnh phúc của con người), Build Better 2026 đưa cuộc đối thoại hướng về mối quan hệ giữa thiết kế nội thất, môi trường xây dựng và chất lượng sống của con người.

Sự kiện Build Better 2026 thu hút nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế, chuyên gia xây dựng hàng đầu tham gia và thảo luận

Công trình bền vững lấy con người làm trung tâm

Biophilic Design (Thiết kế ưa sinh) thường được nhắc đến như phong cách thiết kế đưa yếu tố tự nhiên như cây xanh, ánh sáng, gió trời vào trong công trình. Các chuyên gia tại Build Better 2026 chỉ ra rằng khái niệm này còn có thể hiểu là tạo ra sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên thông qua vật liệu, cảnh quan và không gian cũng như nhiều khía cạnh khác của môi trường xây dựng, từ kiến trúc ngoại thất, không gian nội thất đến cách con người trải nghiệm và tương tác với không gian.

Điều này cũng được ông Lê Hữu Sang, Giám đốc Vận hành Toàn cầu ngành Xi măng sợi (Fiber Cement), Tập đoàn Saint-Gobain trình bày trong phần chia sẻ về chủ đề "Hành trình kiến tạo công trình bền vững và lấy con người làm trung tâm".

Đại diện Saint-Gobain cho biết, báo cáo về phát triển bền vững của Saint-Gobain năm 2026 chỉ ra 86% người Việt Nam cho rằng các công trình bền vững là ưu tiên hàng đầu, 56% tin tưởng các công trình xanh sẽ tạo nên các giá trị khác biệt vượt trội so với cách xây dựng truyền thống.

Trên thực tế, Việt Nam đứng hạng 8 thế giới về số lượng đăng ký chứng nhận LEED cho các dự án. Tổng cộng số công trình xanh đăng ký trong năm 2026 tăng thêm 268 dự án, tương đương 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước xu hướng này, Saint-Gobain - tập đoàn vật liệu xây dựng với lịch sử hơn 360 năm, khẳng định phát triển bền vững là ưu tiên chiến lược hàng đầu của tập đoàn trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Ông Sang cho biết: “Sứ mệnh cốt lõi của Saint-Gobain là ‘Making the world a better home’. Ở đó, chúng tôi và các đối tác cùng hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng những công trình bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho người sử dụng".

Để hiện thực hóa sứ mệnh trên, Saint-Gobain tập trung thiết kế các giải pháp dựa trên 3 khía cạnh chủ chốt: Tốt hơn cho con người, Tốt hơn cho hành tinh và Tốt hơn cho tương lai.

Giải pháp tiện nghi đa chiều cho con người

Một công trình bền vững, hiệu quả không chỉ được đánh giá qua mức độ tiết kiệm năng lượng hay tác động đến môi trường, mà còn cần tạo ra một không gian sống lành mạnh, an toàn và thoải mái cho con người. Saint-Gobain mang đến Build Better 2026 cách tiếp cận “tiện nghi đa chiều”, hướng đến nâng cao trải nghiệm của người sử dụng trong suốt vòng đời công trình.

Ông Lê Hữu Sang - đại diện Saint-Gobain chia sẻ tại sự kiện Build Better 2026

Tại khu vực triển lãm trưng bày, bốn nhóm giải pháp được giới thiệu tương ứng với những yếu tố quan trọng của một không gian tiện nghi: tiện nghi chất lượng không khí, tiện nghi thị giác, tiện nghi nhiệt và tiện nghi âm thanh.

Bốn nhóm giải pháp được giới thiệu tương ứng với những yếu tố quan trọng của một không gian tiện nghi của Saint-Gobain: tiện nghi chất lượng không khí, tiện nghi thị giác, tiện nghi nhiệt và tiện nghi âm thanh

Khu vực đầu tiên tập trung vào tiện nghi chất lượng không khí. Các sản phẩm đến từ thương hiệu Vĩnh Tường và Vĩnh Tường Gyproc, với đặc điểm chung là không chứa hàm lượng formaldehyde, mang lại sự thoải mái và bầu không khí trong lành, an toàn cho không gian sống, làm việc và giải trí.

Ở nhóm tiện nghi thị giác, Saint-Gobain giới thiệu các giải pháp kính của Saint-Gobain Glass với khả năng kiểm soát ánh sáng và độ chói vượt trội. Cùng một căn phòng, người sử dụng có thể lựa chọn giữa không gian mở với không gian riêng tư vì công nghệ kính tiên tiến cho phép chuyển từ trạng thái trong suốt sang mờ đục chỉ với một thao tác bấm.

Nhóm thứ ba là tiện nghi nhiệt. Saint-Gobain cung cấp các giải pháp cách nhiệt hiệu suất cao đến từ Isover với hai dòng vật liệu bông khoáng chủ lực, gồm bông thủy tinh và bông đá, mang lại khả năng cách nhiệt vượt trội.

Cuối cùng, khu vực tiện nghi âm thanh giới thiệu các dòng sản phẩm Ecophon Focus với mức hấp thụ âm thanh lên tới 90-95%. Theo Saint-Gobain, kiểm soát tiếng ồn trở thành một trong những yêu cầu ngày càng được quan tâm trong thiết kế không gian sống và làm việc, bên cạnh các tiêu chí về chất lượng không khí và nhiệt độ.

Điểm đáng chú ý ở bốn nhóm giải pháp này là khả năng cân bằng giữa hiệu suất - tính tiện nghi - tính bền vững.

Khu vực triển lãm của Saint-Gobain thu hút nhiều khách tham quan

“Mọi người thường dành tới 90% thời gian sinh hoạt ở trong nhà. Vì vậy, một công trình tốt không chỉ được đánh giá qua hiệu quả xây dựng hay là tác động đến môi trường, mà còn ở cách công trình đó tạo ra những giá trị tích cực cho con người và chất lượng sống”, ông Lê Hữu Sang chia sẻ.

(Nguồn: Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam)