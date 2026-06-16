Ngày 16/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về phương án đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại hoạt động.

Theo ACV, căn cứ tiến độ thi công thực tế dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, thời gian dự kiến đưa cảng hàng không này vào khai thác trở lại là từ 0h ngày 19/8/2026.

ACV đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét cho phép phát hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) theo thời gian trên, đồng thời hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết để sân bay sớm mở cửa trở lại.

Ngoài ra, ACV cũng đề nghị các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án khai thác, bố trí tàu bay và lịch bay phù hợp để sẵn sàng phục vụ hành khách khi sân bay được phép hoạt động trở lại.

Công nhân đang làm việc tại sân bay Liên Khương. Ảnh: Khánh Ngọc

Sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không quan trọng kết nối Đà Lạt, Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong cả nước. Việc sân bay dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8 được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người dân, du khách, nhất là khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao vào những tháng cuối năm.

Trước đó, ngày 4/3/2026, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay, với tổng vốn hơn 1.032 tỷ đồng. Dự án gồm: sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động bay.

Bích Trâm