Ngày 4/3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Dự án trên thuộc công trình giao thông hàng không cấp I, tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Đại diện ACV cam kết chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Máy móc được tập kết để khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương. Ảnh: Phi Long

Theo kế hoạch, ngay sau lễ khởi công, ACV sẽ phối hợp với các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, quyết liệt bám sát tiến độ, phấn đấu đưa sân bay hoạt động trở lại vào ngày 25/8/2026.

Dự án hoàn thành sẽ giúp khôi phục toàn diện năng lực khu bay, bảo đảm khai thác an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, đây còn là bước đệm quan trọng hiện thực hóa quy hoạch phát triển Liên Khương trở thành sân bay cấp 4E, hướng tới mục tiêu đạt 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050.

Được biết, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các bộ, ngành để tính toán phương án đóng cửa sân bay trong thi công, hạn chế tác động đến du lịch và đời sống; đồng thời xây dựng phương án tổ chức giao thông kết nối Đà Lạt qua các Quốc lộ 20, 28 và 28B, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.