Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức cuộc thi "Hát ca khúc tiếng Trung" năm 2026 với chủ đề "Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung".

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh, sân chơi nghệ thuật này hướng tới mục tiêu phát hiện các tài năng âm nhạc, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên và người học tiếng Trung trên toàn quốc rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cũng như thể hiện năng khiếu ca hát. Thông qua những giai điệu âm nhạc truyền cảm, cuộc thi trở thành cầu nối thắt chặt tình cảm, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng bản sắc văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hữu nghị Việt - Trung năm 2014. Ảnh: FBNV

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả công dân Việt Nam từ 15-45 tuổi là sinh viên, học viên hoặc người đang theo học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo, có năng khiếu ca hát và yêu thích âm nhạc. Các thí sinh có thể chọn hình thức thi đơn ca hoặc lập nhóm dự thi tối đa 5 người. Đối với thí sinh dưới 18 tuổi, BTC yêu cầu cần có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thí sinh tham gia cuộc thi được hoàn toàn miễn lệ phí.

Về quy định tác phẩm, thí sinh thể hiện các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông với nội dung nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, hòa bình và tình hữu nghị, hoặc các làn điệu dân ca Trung Quốc thuộc danh mục đã được BTC thẩm định và phê duyệt. Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay là tại đêm chung kết, BTC sẽ lồng ghép chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, trong đó các nghệ sĩ Trung Quốc sẽ trình diễn các bài hát Việt Nam bằng tiếng Việt.

Cổng đăng ký trực tuyến đã mở từ ngày 30/10/2026 trên phạm vi toàn quốc. Để tham gia, thí sinh thực hiện quét mã QR, khai báo thông tin và gửi video dự thi có thời lượng không quá 3 phút. Thời hạn đóng cổng đăng ký sẽ diễn ra lần lượt theo khu vực: miền Trung đóng cổng vào ngày 15/11, miền Nam vào ngày 18/11 và miền Bắc vào ngày 20/11/2026.

Cuộc thi gồm 3 vòng. Vòng chung kết xếp hạng và lễ trao giải được tổ chức ngày 8/12/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Hiện ban tổ chức đã công bố danh sách 102 ca khúc tiếng Trung thịnh hành ở Việt Nam, 38 bài hát Trung Quốc nổi tiếng tại Việt Nam và 20 bài dân ca Trung Quốc.

Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi tập hợp các chuyên gia âm nhạc uy tín từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các NSND, Giáo sư, Tiến sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp và chuyên gia ngôn ngữ tiếng Trung. Thí sinh được đánh giá dựa trên thang điểm 100, bao gồm các tiêu chí về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng phát âm tiếng Trung, phong cách biểu diễn sân khấu, hình ảnh cá nhân và sự sáng tạo trong thể hiện.

BTC sẽ trao 3 Giải Nhất (Huy chương Vàng) trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, 5 Giải Nhì (Huy chương Bạc) trị giá 20 triệu đồng mỗi giải cùng giấy chứng nhận, quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 7 Giải Chuyên đề trị giá 5 triệu đồng mỗi giải nhằm vinh danh các cá nhân xuất sắc về phát âm, biểu diễn sân khấu, trình diễn sáng tạo, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh phong cách nhất và giải Ngôi sao hy vọng dành cho tài năng trẻ triển vọng.

Đỗ Tố Hoa trong bài hát "Đoá hoa nhài"