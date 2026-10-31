Tối 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 4, năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, một dải biên cương hòa bình, ổn định, giàu đẹp chính là thành lũy đầu tiên bảo đảm cho sự nghiệp lớn của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, bảo vệ Tổ quốc hôm nay không chỉ bằng vũ khí trong tay người chiến sĩ mà bằng thế trận lòng dân vững chắc và sức mạnh mềm của văn hóa.

Những bức ảnh dự thi chính là những cột mốc niềm tin trong lòng mỗi người dân Việt Nam - cột mốc của tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành tập trung đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; sử dụng các tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tiếp tục đưa văn nghệ sĩ đến với biên cương thông qua các trại sáng tác; đẩy mạnh số hóa triển lãm, phát hành sách ảnh điện tử đa ngôn ngữ để quảng bá ra quốc tế; đồng thời từng bước nâng tầm cuộc thi thành thương hiệu văn hóa quốc gia, xây dựng kho tư liệu ảnh quốc gia về biên cương chất lượng cao.

Trao giải nhất cho 2 tác giả có tác phẩm thể loại ảnh đơn và ảnh bộ. Ảnh: Phạm Công

Mùa giải năm nay thu hút gần 16.000 tác phẩm của 4.221 tác giả đến từ 34/34 tỉnh, thành phố, tăng hơn 5 lần so với mùa đầu tiên.

Sự tham gia đa dạng từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã mang lại những góc nhìn chân thực, giàu sức sống về biên cương Tổ quốc.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng các lãnh đạo tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Phạm Công

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng xuất sắc thuộc hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ. Trong đó, giải nhất thể loại ảnh đơn thuộc về tác giả Triệu Văn Lịch (đến từ Cao Bằng) với tác phẩm "Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ"; giải nhất thể loại ảnh bộ được trao cho tác giả Giang Sơn Đông (đến từ Hải Phòng) với bộ ảnh "Yêu từng tấc đất biên cương".

Các tác phẩm tại triển lãm được nhiều người quan tâm trong buổi trao giải. Ảnh: Phạm Công

Ban tổ chức cũng trao 4 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích; vinh danh 118 tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm và tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức cuộc thi.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Giang Sơn Đông - tác giả bộ ảnh "Yêu từng tấc đất biên cương" (giải nhất thể loại ảnh bộ) cho biết, đã lựa chọn đề tài trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết liệt thực hiện. Theo đó, tại vùng lõi chiến trường Vị Xuyên năm xưa, ông đã kiên trì theo đuổi dự án suốt gần hai tháng liên tục.

Nhiếp ảnh gia Giang Sơn Đông bên tác phẩm đạt giải nhất thể loại ảnh bộ. Ảnh: Phạm Công