Từ ngày 9/8 đến hết 17/8, thời điểm mùa lúa chín nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang tại Sa Pa, cũng là lúc Lễ hội Hoa dơn thóc 2025 diễn ra tại đỉnh thiêng Fansipan, nơi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”.

“Biển” hoa dơn thóc cao nhất Đông Dương

Ở độ cao 3.143m, Fansipan đang khoác lên mình chiếc áo cam đỏ lộng lẫy, khi từng cụm dơn thóc thi nhau nở rực rỡ giữa thiên nhiên hùng vĩ miền Tây Bắc. Không khí mát lành, nền trời cao xanh và thảm hoa ngút ngàn mời gọi du khách vui những ngày hội.

Những biển hoa dơn thóc trải dài trên diện tích hơn 2 ha, ở bất cứ khu vực nào từ cabin cáp treo, tàu hỏa leo núi Fansipan đến Sân Mây, Tháp Chuông… du khách vẫn có thể thấy những triền hoa như nhuộm đỏ cả một vùng núi đầy mê hoặc.

Lễ hội Hoa dơn thóc là một trong những sự kiện đặc biệt không thể bỏ qua khi đến Sa Pa

Khác với những loài hoa mềm mại miền xuôi, hoa dơn thóc mang vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ. Thân cao, nở thành từng chùm cam đỏ, bông uốn cong mềm mại như những hạt thóc chín rủ xuống, loài hoa này được ví như biểu tượng của ý chí vươn lên, của sự sống bất khuất giữa khắc nghiệt đất trời. Người dân Sa Pa ưu ái gọi loài hoa này là “nàng thơ” vùng cao, là loài hoa của niềm tin - bởi dù ở độ cao nào, dù sương lạnh hay nắng gắt, dơn thóc vẫn nở, như chính con người nơi đây: bền bỉ và kiên cường.

Giữa sắc cam rực rỡ của hàng vạn bông dơn thóc là tiểu cảnh bó ngô, quầy thóc, chiếc gùi nhỏ,... của người bản địa. Mỗi góc trưng bày đều gợi nhắc đến đời sống lao động bình dị của đồng bào Mông, Dao Đỏ, Hà Nhì... giữa vùng cao. Trong sắc hoa ấm áp ấy, có cả hơi thở mùa màng, những giấc mơ về mùa lúa bội thu, về bữa cơm đủ đầy sau ngày làm nương - tất cả kết lại thành một khung cảnh gần gũi, ấm áp.

Hành trình chinh phục Fansipan rực rỡ hơn với thảm hoa cam đỏ lộng lẫy

Trên hành trình du ngoạn cáp treo ba dây đạt kỷ lục Guinness đến đỉnh Fansipan, cảnh sắc mùa vàng Tây Bắc hiếm khi lộng lẫy đến thế, từ sắc vàng rợp thung lũng Mường Hoa, đến sắc cam ngợp ngời nơi đỉnh thiêng, tựa bức tranh được họa sĩ tài ba tô vẽ.

Chuỗi sự kiện, hoạt động vui chơi hấp dẫn mùa lễ hội

Lễ hội hoa dơn thóc còn mang đến một bầu không khí hội hè rộn ràng, nơi du khách được đắm mình trong sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Xuyên suốt sự kiện, những chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc sẽ diễn ra liên tục, mời gọi du khách đến với những điệu múa dân tộc uyển chuyển, hòa cùng giai điệu âm nhạc lấy cảm hứng từ các loài hoa. Mỗi tiết mục là một câu chuyện kể bằng vũ đạo và âm thanh, vừa tươi vui, đầy sức sống, vừa chan chứa chất thơ, khiến bước chân dạo giữa Fansipan như lạc vào miền đất của những giấc mơ.

Những chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội

Tại khu vực tháp Chuông, cuộc thi cắm hoa dơn thóc là điểm dừng chân thu hút nhiều du khách. Dưới bàn tay khéo léo của người dân và các đội thi, những bông hoa cam rực được sắp đặt công phu thành nhiều tạo hình độc đáo. Những tác phẩm gói cả vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự khéo léo của bàn tay con người để tạo nên vẻ đẹp giản dị mà tinh tế, mang ý nghĩa chúc mừng mùa vụ tươi tốt, cảm tạ trời đất như phong tục bao đời của Sa Pa.

Các gia đình có trẻ nhỏ cũng sẽ tìm thấy những khoảnh khắc đáng nhớ trong các hoạt động như tự tay gói bánh chưng, một trong những hoạt động được chờ đón tại lễ hội năm nay. Từng chiếc bánh vuông vức lần lượt thành hình, không chỉ là món ngon truyền thống mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, viên mãn. Bầu không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ hứa hẹn sẽ làm nên một mùa lễ hội rộn ràng và vui tươi. Vô vàn hoạt động lý thú đang chờ đón du khách mọi lứa tuổi khi đến với Lễ hội Hoa dơn thóc trên đỉnh Fansipan dịp này.

Lễ hội hoa dơn thóc hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm hứng

Giữa tiết trời nắng như rót mật của mùa vàng Sa Pa, giữa không gian văn hóa đậm đà hồn núi, Lễ hội hoa dơn thóc mang đến một trải nghiệm đầy cảm hứng. Không chỉ là hành trình thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, đây còn là cơ hội để du khách hòa mình vào nhịp sống Tây Bắc chân thực và nồng hậu. Từng bông hoa bung nở trên sườn núi không chỉ điểm tô sắc màu cho đỉnh trời Tây Bắc, mà còn làm nên một trải nghiệm trọn vẹn, nơi thiên nhiên, con người và văn hóa gặp nhau trong những ngày hội rộn ràng, trọn vẹn và đáng nhớ nơi rẻo cao.

Lệ Thanh