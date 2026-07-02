Ngày 2/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một trường hợp bé trai nặng 3,5kg bị đẻ rơi trên ô tô khi đang trên đường tới viện.

Sản phụ đẻ rơi trên ô tô được các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho hai mẹ con. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, thai phụ Mai Thị Ngọc L. (24 tuổi, trú tại phường Tây Hoa Lư) có biểu hiện đau bụng chuyển dạ (dự kiến sinh ngày 9/7) nên được người nhà dùng ô tô đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đi, chị L. bất ngờ trở dạ dữ dội và sinh một bé trai ngay trên xe.

Ngay sau đó, người nhà đi cùng đã chủ động lau khô người, ủ ấm cho em bé và đưa tới bệnh viện trong tình trạng chưa cắt rốn. Lúc vào viện, em bé hồng hào, khóc to; người mẹ chưa bong nhau và bị xuất huyết. Chỉ ít phút sau các bác sĩ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ cắt rốn và cấp cứu sản khoa cho cả hai mẹ con.

Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Trần Quang Khải, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Đẻ cho biết, đây là một trường hợp đẻ rơi khá nguy hiểm, rất may mắn là sau đó cả mẹ và con đều được cấp cứu kịp thời, an toàn.

Qua trường hợp này, bác sĩ Khải khuyến cáo các thai phụ và gia đình không nên chủ quan, cần đi khám thai định kỳ thường xuyên, đặc biệt là vào những tuần cuối của thai kỳ. Khi gần đến ngày dự sinh và có các dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và sinh nở an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh đã tạm thời ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.