Từ chiều 20/3 đến thời điểm hiện tại, khi đăng nhập vào sàn tiền số Onus thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng đều nhận được thông báo “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc thông tin đăng nhập và thử lại” và không thể truy cập vào nền tảng này.

Thông báo đăng nhập lỗi từ ứng dụng Onus. Ảnh chụp màn hình

Trên group chính của nền tảng này có tên “Cộng đồng Onus (by Vermanti Group), rất nhiều người phản ánh họ bắt đầu không thể rút tiền về tài khoản từ trưa 20/3 và đến chiều tối không thể đăng nhập vào ứng dụng Onus trên điện thoại. Nhiều người tỏ ra hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra và lo cho số tiền mình gửi trong sàn này sẽ bị mất.

Anh P.D. một người đang gửi hơn 250 triệu đồng trên nền tảng này cho biết vào chiều 20/3 anh không thể rút tiền trên ứng dụng về tài khoản ngân hàng của mình và vô cùng hoang mang.

Anh P.D. thông tin đã gửi tiền vào Onus trong ba năm qua để lấy lãi và không đầu tư tiền mã hoá (coin) trên sàn, hôm nay lại xảy ra sự việc như trên nên không biết số phận tiền gửi của mình sẽ như thế nào.

“Đây là số tiền dành dụm để lấy vợ, nếu mất chắc em chết theo luôn quá”, anh lo lắng.

Nhiều người khác cũng gặp tình trạng tương tự, một người khác tại TPHCM đang để gần 50.000 USDT (hơn 1,3 tỷ đồng) trong tài khoản và cũng đang rất “nóng ruột” khi không thể đăng nhập vào ứng dụng.

Hiện trên group của nền tảng này, lợi dụng nền tảng gặp sự cố, nhiều người tạo ra các mã QR Code trên Zalo hoặc Telegram để kêu gọi người dùng vào để nhận thông tin chính thức. Nhưng tất cả group này đều là lừa đảo để lôi kéo người dùng vào quảng bá các đồng coin khác hoặc dụ người dùng cung cấp tài khoản Onus để chiếm đoạt.

Từ trưa 21/3, rất nhiều tài khoản có vai trò “người kiểm duyệt” trong group đều đã phát đi thông báo: “Hiện tại chưa có thông tin chính thức. Đợi có thông tin của cơ quan chức năng. Người dùng lưu ý, không làm theo bất kì hành động nào của những người không có chức vụ thẩm quyền liên quan. Tránh dụ dỗ dẫn dắt. Trân trọng.”

Tiền thân của Onus là VNDC, một đơn vị cung cấp stablecoin VNDC neo giá theo VND (1 VNDC = 1 Đồng tiền Việt) do ông Lê Vương Vĩnh Nhân sáng lập vào năm 2017, có trụ sở ở Singapore nhưng hoạt động chủ yếu tại Cần Thơ.

Đến tháng 3/2020 nền tảng đổi tên thành Onus và do ông Trần Quang Chiến làm Giám đốc điều hành (CEO) có trụ sở chính đặt ở Hà nội và công ty vẫn đăng ký tại Singapore.

Các dịch vụ trên Onus. Ảnh chụp màn hình

Onus cung cấp rất nhiều dịch vụ như cho phép người tham gia gửi tiết kiệm VNDC để lấy lãi, với mức lãi suất lên đến 10% – 12%; dịch vụ swap để hoán đổi token các đồng tiền mã hoá, staking (khoá một lượng token nhất định vào blockchain để nhận phần thưởng.

Vào năm 2022 nền tảng này cho ra đời Onus Chain, một blockchain layer 1, người tham gia có thể mua bán các loại tiền số trên nền tảng này.

Đặc biệt còn cung cấp hình thức đầu tư thị trường tương lai (Future) theo dạng đòn bẩy. Vào tháng 12/2025, Onus ra thêm dịch vụ P2P (Peer-to-Peer), cho phép người dùng tự giao dịch VNDC với nhau một cách trực tiếp trên nền tảng này.

Vào đầu năm 2025, xuất hiện thông tin Vemanti Group (tập đoàn đầu tư Mỹ) đã đạt thỏa thuận mua lại 51% cổ phần của XPLOR (công ty mẹ ONUS tại Singapore) và dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vào tháng 10/2025.

Thương vụ này nhằm tích hợp ONUS vào hệ sinh thái tài chính của Vemanti để niêm yết trên NASDAQ, thúc đẩy mở rộng quốc tế, và phát triển stablecoin USD.

Cuối năm 2025, ông Lê Vương Vĩnh Nhân cho biết, sàn giao dịch Onus hiện có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, đạt 4 giấy phép hoạt động quốc tế, có năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.