Chính xác

Nấm tràm là loại nấm mọc ở rừng tràm. Chúng mọc hoàn toàn tự nhiên, không thể trồng hay nhân giống.

Người ta cho rằng, khí hậu và thổ nhưỡng của Phú Quốc (nay thuộc địa phận tỉnh An Giang) có thể thích hợp cho nấm tràm sinh sôi.

Khi rụng, lá tràm phủ kín mặt đất, tạo thành lớp mùn. Sau những cơn mưa đầu mùa, hơi nóng ẩm của lớp mùn khiến meo nấm phát triển. Chỉ ít thời gian sau, những chiếc nấm đầu tròn nhỏ, màu tím lịm dần nhú lên.

Nấm tràm có màu tím, kích cỡ nhỏ bằng ngón tay, mọc khuất dưới lớp lá tràm. Loại nấm này lớn rất nhanh và khi có nắng rọi xuống, màu của đầu nấm sẽ lập tức nhạt dần. Vì vậy, người ta ví von đây là sản vật biết đổi màu thần tốc.