"Trở về tuổi thơ" ở khu vườn chôm chôm trái vụ

"Trước đây, khi nhắc tới du lịch Phú Quốc tôi chỉ nghĩ về biển xanh, cát trắng, những tour tham quan đảo, lặn biển hay nghỉ dưỡng... Chuyến đi này, trong một buổi đi chợ, tôi tình cờ biết Phú Quốc có những vườn trồng chôm chôm, sầu riêng rộng lớn. Vì được trồng ngay trên đảo nên trái chôm tươi rói, ngon mà giá rẻ", chị Hương kể.

Vì chị Hương chưa từng được thấy vườn chôm chôm nên ngay hôm sau, một người bạn đã đưa cả nhóm khách Hà Nội tới khu vườn đang mùa thu hoạch.

"Khi vào vườn chôm chôm, ai cũng rất bất ngờ vì cây nào cũng trĩu trái, vỏ đỏ tươi, đẹp mắt. Chúng tôi như quay về tuổi thơ, người leo cây, người dùng sào khều quả, người đứng hứng, nhặt.

Chôm chôm bản địa có trái to, đẹp, đậm đà, hơi chua nhẹ. Chôm chôm Thái thì rất ngọt, dễ bóc vỏ. Điều thú vị, chủ vườn và nhân viên mộc mạc, chân chất nên tạo cảm giác như về quê chứ không phải đang du lịch nơi xa", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương thích thú khi lần đầu được thu hái chôm chôm chín cây. Ảnh: NVCC

Với 80.000 đồng/người, cả đoàn được tham quan khu vườn, tự tay hái và thưởng thức chôm chôm không giới hạn. Chị Hương cho biết đây trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của nhóm trong chuyến đi Phú Quốc.

Không chỉ du khách, chị Việt Trinh (sống tại Phú Quốc, An Giang) cũng rất bất ngờ khi đã qua mùa chôm chôm mà trên đảo vẫn có khu vườn sum sê trái. Dịp 2/9, tranh thủ thời gian rảnh, chị đưa gia đình tới tham quan, tự tay hái và thưởng thức chôm chôm ngay trên cây.

"Chôm chôm ở vườn ăn rất tươi, giòn và ngọt. Mình hái trái trực tiếp trên cành rồi ăn ngay nên cảm giác ngon hơn hẳn, đặc biệt là trái vừa chín tới, mọng nước và có vị ngọt thanh. Khi mình chia sẻ ảnh tại vườn, nhiều bạn bè còn nghĩ mình đang đi miệt vườn miền Tây sông nước chứ không nghĩ trên đảo có những khu vườn chôm chôm, sầu riêng rộng như vậy", chị Trinh nói.

Chị Việt Trinh "hoá" cô gái miệt vườn miền Tây ngay tại Phú Quốc. Ảnh: NVCC

Theo chị, điều thú vị không chỉ nằm ở việc được ăn trái cây mà còn ở cảm giác gần gũi, đời thường. Du khách có thể đi dạo giữa những hàng cây, chụp ảnh, trò chuyện cùng chủ vườn và tận hưởng không gian xanh.

Gia đình chị Trinh ăn bữa trưa ngay tại vườn. Ảnh: NVCC

Khu vườn 6ha giữa đảo Ngọc

Khu vườn chôm chôm trái vụ này nằm tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, Đặc khu Phú Quốc. Khu vườn rộng khoảng 6ha, trồng nhiều loại cây ăn trái như chôm chôm, sầu riêng, mít, măng cụt, bòn bon, bưởi, táo, dâu...

Chị Mai Thị Thùy Trang cho biết, khu vườn này vốn được gia đình canh tác tiêu lâu năm. Tuy nhiên, khi giá tiêu giảm mạnh trong khi chi phí nhân công ngày càng cao, gia đình chị quyết định cải tạo toàn bộ khu vườn sang trồng cây ăn trái.

Từng là hướng dẫn viên du lịch, chị Trang nảy ra ý tưởng, mùa thu hoạch sẽ mở cửa đón khách thăm vườn, vừa giúp gia đình có thêm kinh tế vừa giới thiệu đặc sản Phú Quốc tới du khách phương xa.

Chị Thùy Trang - chủ nhà vườn. Ảnh: Vườn tiêu Mai Quyền

Năm nay, gia đình chị Trang canh tác chôm chôm trái vụ. Cuối tháng 8, trong khi hầu hết các nhà vườn đã qua mùa chôm chôm, vườn nhà chị lại bước vào mùa thu hoạch. Những chùm quả đỏ rực, lúc lỉu trên cành thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm.

"Mình mong muốn giới thiệu đến du khách một Phú Quốc rất khác, không chỉ có biển đẹp mà còn có những khu vườn trái cây xanh mát, đậm chất miệt vườn", chị Trang nói.

Theo chủ vườn, việc trồng chôm chôm khó khăn nhất là ở khâu cắt tỉa và chăm sóc thường xuyên.

Tuỳ thời điểm, giá vé vào vườn dao động từ 50.000 đồng - 80.000 đồng/khách. Du khách có thể tham quan toàn bộ khu vườn, tìm hiểu các loại trái cây đặc sản Phú Quốc, thưởng thức chôm chôm không giới hạn, chụp ảnh hoặc tổ chức picnic.

Dịp lễ vừa qua, khu vườn đón khoảng 200-300 lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là khách nội địa, ngoài ra có khá nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tuỳ thời điểm, giá vé vào vườn dao động từ 50.000 đồng - 80.000 đồng/khách. Ảnh: NVCC

Một trải nghiệm khách yêu thích khác tại vườn là thu hoạch, nhặt sầu riêng chín cây. Theo chị Trang, sầu riêng được xem là loại cây khó chăm sóc, đòi hỏi người làm vườn phải theo dõi sát từng giai đoạn phát triển. Từ tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh đều cần được gia đình thực hiện cẩn thận.

Sầu riêng tại vườn phần lớn được để chín tự nhiên trên cây, không thu hoạch đồng loạt hay ép chín. Theo chủ vườn, cách làm này giúp trái giữ được hương thơm và vị béo đặc trưng.

Chị Hương - du khách từ Hà Nội ấn tượng với hương vị sầu chín cây tại nhà vườn. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Phượng Huỳnh, giám đốc một đơn vị lữ hành tại Hà Nội, cho biết trải nghiệm thăm vườn trái cây là hoạt động được nhiều khách của đơn vị yêu thích và phản hồi tốt. Đây được xem là trải nghiệm sinh thái góp phần tạo nên sự đa dạng của du lịch đảo Ngọc.

Vườn đang vào cuối vụ sầu riêng. Ảnh: Việt Trinh/ Vườn tiêu Mai Quyền