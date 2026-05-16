Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 diễn ra tối 15/5 với chủ đề “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” mang đến cho khán giả đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với 3 chương: “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, “em bé chất” Xệ Xệ, Việt Tú…

Diva Mỹ Linh.

Ngay từ phần mở màn với mashup Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh, giọng hát của Mỹ Linh - NSƯT Lương Huy cùng dàn hợp xướng, sinh viên và vũ đoàn đã tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ như lời chào gửi tới du khách về với miền đất trà và hồ huyền thoại.

Chương 1 “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” mở ra hành trình nghệ thuật giàu chất điện ảnh, nơi thiên nhiên, văn hóa và truyền thuyết Thái Nguyên hòa quyện trong ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại và công nghệ 3D mapping. Phần hòa tấu Thiên địa giao hòa mang màu sắc giao hưởng hiện đại hòa quyện âm hưởng dân gian vùng Việt Bắc, mở ra không gian huyền ảo về thuở khai thiên lập địa của hồ núi, đồi chè và đại ngàn Thái Nguyên.

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương 1 là trường đoạn nhạc kịch Chuyện tình Chàng Công - Nàng Cốc.

Dương Hoàng Yến

Trên nền visual mapping màn nước cùng ánh sáng sân khấu hiện đại, bản khí nhạc Tình yêu, Bài hát tình yêu qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh, tiết mục múa Chia cách hay ca khúc Cô đơn đã tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa dữ dội.

Khép lại chương diễn, ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc qua giọng hát của Mỹ Linh cùng đại cảnh sân khấu chia đôi giữa giông bão và ánh trăng đã để lại dư vị đẹp.

Chương 2 “Thanh âm gió ngàn” đưa khán giả ngược về đại ngàn Việt Bắc – nơi những thanh âm hào hùng của lịch sử vẫn còn vang vọng giữa núi rừng. Người là Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú như một khúc tưởng niệm trang trọng, vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

Hoàng Hải

Đường lên phía trước qua giọng hát của Hoàng Hải kết hợp cùng tốp ca nam và đại cảnh hành quân khiến sân khấu như sống lại không khí của những năm tháng kháng chiến.

Tổ quốc trong ánh mặt trời qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến kết hợp visual sân khấu đỏ rực tạo nên không khí concert hiện đại, nơi tinh thần yêu nước được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với khán giả hôm nay.

Võ Hạ Trâm với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Một trong những tiết mục tạo nhiều cảm xúc là Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm. Bài hát mang tinh thần tự hào dân tộc đặt trong tổng thể chương trình trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Khép lại chương diễn bằng mashup Có Bác trong tim - Em bé Việt Nam, không khí sân khấu trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Sự xuất hiện của “em bé chất” Xệ Xệ cùng phong cách trình diễn trẻ trung giúp chương trình cân bằng giữa tính chính luận và hơi thở đương đại.

Tiến sĩ Anh Thơ

Chương 3 Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ mở màn với tiết mục Hồ trên núi qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ giống như cây cầu nối giữa chất thơ của chương đầu và tinh thần hiện đại của chương cuối. Ngay sau đó, Hữu tình Hồ Ba Bể với phần thể hiện của NSƯT Lương Huy và Anh Thơ tiếp tục mở rộng không gian vùng Việt Bắc bằng chất nhạc mềm mại, giàu tính du ca.

Sự xuất hiện của Double2T đã kéo chương trình sang một nhịp điệu hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại và đậm hơi thở vùng cao. Chất rap kết hợp âm hưởng dân gian miền núi khiến tiết mục vừa gần gũi với khán giả trẻ, vừa giữ được tinh thần bản địa.

Khép lại chương trình là mashup Việt Nam tươi đẹp & Thái Nguyên bừng sáng qua phần trình diễn của Việt Tú, Võ Hoài Anh, Trường Linh.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước.

Khép lại bằng những điệu sạp rộn vang giữa đêm hội, chương trình Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây mang đến một đại tiệc nghệ thuật ấn tượng.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC