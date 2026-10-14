Diễn viên Bảo Nam - sao nhí từng tham gia loạt phim Việt sóng giờ vàng VTV là 1 trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi "Model Kid Vietnam" 2026.

Model Kid Vietnam là chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi có năng khiếu và yêu thích thời trang. Chương trình được ghi hình trong gần 2 tháng với các thử thách về thời trang, catwalk và chụp hình, tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng ứng biến, thể hiện bản thân và vượt qua những giới hạn của mình.

Sau các tập phát sóng, một số thí sinh gây chú ý nhờ cá tính và phần thể hiện các thử thách. Họ được kỳ vọng tạo đột phá trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại chung kết tối 18/10.

Trần Bảo Nam (10 tuổi)

Trần Bảo Nam là sao nhí quen mặt trên sóng giờ vàng VTV. Hồi đầu năm, cậu đóng phim điện ảnh cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang.

Trần Bảo Nam có nền tảng diễn xuất, từng tham gia phim điện ảnh Tết Mùi Phở, đóng cùng NSƯT Xuân Hinh và một số phim truyền hình Việt Nam như Trạm cứu hộ trái tim, Người một nhà, Lỡ hẹn với ngày xanh...

Bên cạnh diễn xuất, cậu bé còn có khả năng vũ đạo và sự dạn dĩ, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm này giúp Bảo Nam thể hiện sự tự tin, nhanh nhạy và khả năng thích ứng trong các phần thi.

Diễn viên nhí là gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Model Kid Vietnam 2026.

Bảo Nam cũng dẫn đầu bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất” khu vực phía Bắc. Với kinh nghiệm biểu diễn và khả năng thích ứng trước ống kính, cậu bé là một trong những gương mặt sáng giá ở giai đoạn cuối của cuộc thi.

Hà Trần Tuệ Lam (7 tuổi)

Tuệ Lam gây chú ý từ vòng casting với vẻ ngoài ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Cô bé được một số khán giả ví như “hoa hậu nhí” của cuộc thi năm nay.

Tuệ Lam gây ấn tượng nhờ phong cách nữ tính, giàu năng lượng.

Ở các phần thi, Tuệ Lam cho thấy sự tự tin và khả năng thích ứng với nhiều yêu cầu khác nhau. Tại thử thách “Bé tài năng”, cô bé thể hiện bài khiêu vũ đầy năng lượng, sau đó trình diễn catwalk trên địa hình khó.

Tại vòng Chọn đội, Tuệ Lam từng khiến 2 huấn luyện viên (HLV) Bùi Quỳnh Hoa và Quỳnh Anh tranh luận để giành cô bé về đội. Qua các thử thách, Tuệ Lam có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu, từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Trần Hà Hiểu Lam (7 tuổi)

Nếu Tuệ Lam gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, Hiểu Lam lại tạo dấu ấn bằng phong cách cá tính, thần thái sắc sảo. Ở giai đoạn đầu, cô bé từng được nhận xét có phần bó hẹp trong hình ảnh gai góc quen thuộc.

Hiểu Lam sở hữu vẻ ngoài cá tính.

Qua các thử thách, Hiểu Lam dần thể hiện sự đa dạng hơn trong phong cách trình diễn, đồng thời bộc lộ nét hồn nhiên, tươi sáng phù hợp với lứa tuổi. Mẹ cô bé cũng xúc động khi chứng kiến con gái ngày càng vui vẻ, cười nhiều hơn và thoải mái thể hiện bản thân.

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, Hiểu Lam còn cho thấy sự tiến bộ qua từng phần thi, góp phần vào thành tích của đội HLV TyhD.

Vũ Bảo Nam (11 tuổi)

Vũ Bảo Nam, còn được biết đến với tên gọi Bảo Nam Jacob, gây chú ý nhờ khả năng ảo thuật, ca hát và sự tự tin trước ống kính. Tại vòng Chọn đội, cả ba huấn luyện viên đều lựa chọn cậu bé.

Bảo Nam có ngoại hình sáng, điển trai.

Trong quá trình tham gia Model Kid Vietnam 2026, Jacob được HLV Quỳnh Hoa giao thực hiện nhiều phần mở màn hoặc thử thách khó của đội. Đây là cơ hội để cậu bé thể hiện khả năng trình diễn và thử sức với những yêu cầu đa dạng hơn.

Bên cạnh các hoạt động tại cuộc thi, Jacob còn nhận được sự đồng hành, động viên từ gia đình. Sự hỗ trợ này giúp cậu bé có thêm tự tin khi tham gia các thử thách. Với những phần thể hiện đã có, Bảo Nam Jacob là một trong những thí sinh đáng chú ý của đội Quỳnh Hoa.

Tạ Lâm Nhi (11 tuổi)

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Tạ Lâm Nhi sớm bộc lộ năng khiếu khi tham gia casting. Màn trình diễn xiếc cùng khả năng kiểm soát hình thể giúp cô bé gây chú ý với ban giám khảo.

Tạ Lâm Nhi trông chững chạc so với các thí sinh.

Trong các thử thách, Lâm Nhi thường chủ động nhận những phần thi khó. Nhận xét về học trò, Mentor TyhD cho biết: “Lâm Nhi luôn giơ tay khi đứng trước những thử thách khó. Đây là tính cách rất hay của em”.

Với tinh thần chủ động và sự tự tin khi tham gia các phần thi, Lâm Nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những trải nghiệm đáng nhớ trong chặng đường cuối.

Clip Bảo Nam và Hiểu Lam tại cuộc thi

Ảnh, clip: BTC