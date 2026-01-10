Ngồi bên bếp lửa một tối mùa đông Cục trưởng Xuân Bắc cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương. Anh em MC Quyền Linh háo hức vì ra Hà Nội chuẩn bị quay một chương trình đặc biệt.
Tin sao Việt 10/1: Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh bên bếp củi kèm chia sẻ: "Anh em có ai đang lạnh báo một tiếng, tôi gửi ấm áp tới liền. Nửa đêm mùa đông, ngồi đốt lửa. Mùi khói, mùi lửa, mùi ấm áp của mùa đông, mùi cay mắt nó khiến ta nhớ nhà, nhớ quê, nhớ anh chị em, nhớ cha mẹ, nhớ mái nhà xưa, nhớ nếp xưa và nhớ tuổi thơ quá!".
