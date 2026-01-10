Tin sao Việt 10/1: Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh bên bếp củi kèm chia sẻ: "Anh em có ai đang lạnh báo một tiếng, tôi gửi ấm áp tới liền. Nửa đêm mùa đông, ngồi đốt lửa. Mùi khói, mùi lửa, mùi ấm áp của mùa đông, mùi cay mắt nó khiến ta nhớ nhà, nhớ quê, nhớ anh chị em, nhớ cha mẹ, nhớ mái nhà xưa, nhớ nếp xưa và nhớ tuổi thơ quá!".

Anh em MC Quyền Linh háo hức vì ra Hà Nội chuẩn bị quay một chương trình đặc biệt.

Vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng đánh pickleball và háo hức khoe có giải.

Siêu mẫu Anh Thư đăng ảnh kèm chia sẻ: "Mượn bồ của người khác...".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho tiền các em bé dân tộc.

NSƯT Hồ Liên tự động viên mình cố gắng vì công việc quá nhiều.

MC Minh Hương thảnh thơi ngày cuối tuần.

Hai bố con nhạc sĩ Quốc Trung đi ngắm tuyết.

Ca sĩ Y Phụng vô cùng trẻ trung.

Ngọc Trinh bắt đầu trang trí vườn nhà để đón Tết.

Á hậu Mỹ Linh cùng con đi trượt tuyết.

Á hậu Huyền My nói đầu năm giờ mới có tấm hình mới.

Chị em Thuý Hằng, Thuý Hạnh đọ dáng.

Dương Triệu Vũ thưởng thức quà chiều vỉa hè Hà Nội.

Thu Trang và Tiến Luật háo hức chờ kỷ niệm ngày cưới.

Ảnh: FBNV