Tin sao Việt12/11: Thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - lần đầu công khai mối quan hệ mới với á hậu Vũ Thúy Quỳnh khi đăng ảnh tình cảm và viết "Yêu em".

MC Mỹ Lan nhận quà sinh nhật bất ngờ từ chồng, chia sẻ "chiếc xe nhìn lần đầu đã ưng luôn".

MC Hoài Anh VTV cảnh báo trang giả mạo sử dụng hình ảnh cô nhận bằng khen Bộ Quốc phòng với ngày đăng sai sự thật, khuyên mọi người cảnh giác trước các giao dịch tài chính.

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ tham dự dạ tiệc tại Yên Tử.

MC Hạnh Phúc trong 24 giờ có mặt tại 4 tỉnh thành từ Thanh Hóa, Hà Nội, Cần Thơ đến Cà Mau để thực hiện các hoạt động từ thiện và ghi hình chương trình.

Ca sĩ Thanh Thảo cùng mẹ dự lễ thi lên đai đen Taekwondo của con gái và 2 cháu ruột, tự hào chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa.

Hoa hậu Ngọc Diễm hài hước kể chuyện rủ con gái ra bờ hồ ngắm cảnh chỉ được 5 phút đã phải chạy vào xe vì quá lạnh.

Hoa hậu Kiều Duy lên đường sang Nhật Bản thi Miss International 2025 với hơn 100kg hành lý gồm 30 bộ trang phục được thiết kế riêng.

Ca sĩ Minh Tuyết hài hước chia sẻ: "Ai ghen tị sẽ nói chân chúng tôi là A.I" kèm hình ảnh đôi chân của cô và các chị đẹp Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Đông Nhi bị photoshop kéo dài.

Hồ Ngọc Hà xúc động khi ghé thăm làng cổ Đường Lâm, nhớ về mảnh ký ức đẹp thời học tập tại Hà Nội và cảm nhận "chất Việt" vẫn luôn chảy trong mình.

Hoa hậu Khánh Vân có mặt từ sáng sớm tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 vị vua thứ 4 của Bhutan và lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Diễn viên Mai Thu Huyền hào hứng thăm phim trường Belarus được mệnh danh "Hollywood của Đông Âu" trong chuyến công tác.

NSND Hồng Vân sum họp cùng gia đình 3 thế hệ, chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến thăm Mỹ.

Nhóm MTV và ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh và á hậu Cẩm Ly vua đùa bên nhau

Minh Tinh

Ảnh: FBNV, video: TT