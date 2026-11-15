Sao Việt 15/11/2026

Tin sao Việt 15/11: NSƯT Việt Anh khoe khoảnh khắc ngoắc chân ôm Quỳnh Nga, tuyên bố “đừng thách anh”. Phương Mỹ Chi chia sẻ khoảnh khắc như đang phun lửa trong concert tại Hà Nội.

NSƯT Việt Anh ngoắc chân ôm Quỳnh Nga

Ngày 15/11, NSƯT Việt Anh đăng trên trang cá nhân khoảnh khắc dùng một chân ngoắc, ôm trọn diễn viên Quỳnh Nga. Nam nghệ sĩ hài hước chú thích đừng thách anh với mấy content kiểu này.

Lời chú thích cho thấy đây là màn đáp lại một trào lưu đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó Việt Anh từng thực hiện phiên bản gạt 2 chân. Quỳnh Nga hiện là bạn gái của nam diễn viên. Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, hài hước bên nhau trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi diễn "như phun lửa" ở concert Hà Nội

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng trên trang fanpage bức ảnh cô quỳ trên sân khấu, ngửa mặt lên đúng lúc cột pháo lửa phía sau bùng lên, tạo hiệu ứng như cô đang phun lửa. Nữ ca sĩ hài hước chú thích sau đêm diễn, khán giả khen cô diễn “cháy”.

Phương Mỹ Chi quỳ trên sân khấu, cột pháo lửa phía sau tạo hiệu ứng như phun lửa

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV