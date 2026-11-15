Mỹ nam Tuấn Trần và Steven Nguyễn sở hữu vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng dấu ấn trong những bộ phim đạt doanh thu nghìn tỷ đồng. Trái với sự nghiệp khởi sắc, chuyện tình cảm của cả hai khiến nhiều người tò mò.

Mỹ nam Tuấn Trần: Sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm bỏ ngỏ

Tuấn Trần sinh năm 1992, bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình, web-drama. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh ăn khách, từng bước khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt.

Diễn viên nghìn tỷ Tuấn Trần.

Sự nghiệp điện ảnh của Tuấn Trần hiện đã có 7 phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, gồm Bố già (2021), Đất rừng phương Nam (2023), Mai (2024), Làm giàu với ma (2024), Làm giàu với ma 2 (2025), Mang mẹ đi bỏ (2025) và Báu vật trời cho (2026).

Tổng doanh thu từ các dự án này đã vượt 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, anh là nam diễn viên duy nhất lập chuỗi 4 phim trăm tỷ liên tiếp, thành tích chưa từng có với một nam chính trẻ tại Việt Nam.

Tuấn Trần tự hào nhưng áp lực khi được săn đón.

"Nhiều người bảo "thời Tuấn Trần", thú thật tôi không dám nghĩ tới. Thực sự áp lực của tôi lớn lắm. Ở mỗi phim tôi không cho phép mình sẩy chân. Vì tôi biết nếu sai lầm hay diễn dở, gần như cơ hội trong nghề không còn nữa”, anh từng chia sẻ.

Bên cạnh năng lực diễn xuất, ngoại hình cũng là lợi thế giúp nam diễn viên thu hút sự chú ý. Tuấn Trần sở hữu chiều cao 1,86m, gương mặt nam tính, đường nét hài hòa và vóc dáng săn chắc. Anh từng có thời gian hoạt động với vai trò người mẫu ảnh trước khi tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tuấn Trần sở hữu vóc dáng nổi bật, gu thời trang đa dạng.

Phong cách thời trang của Tuấn Trần khá đa dạng. Khi xuất hiện tại các sự kiện, anh thường lựa chọn vest hoặc trang phục có phom dáng lịch lãm, tôn chiều cao. Trong những bộ ảnh đời thường, nam diễn viên lại chuộng phong cách trẻ trung, năng động. Vẻ ngoài sáng cùng phong thái tự tin giúp anh dễ dàng tạo thiện cảm trước ống kính.

Trái với sự sôi nổi trong công việc, Tuấn Trần khá dè dặt khi nói về đời tư. Ở tuổi 34, nam diễn viên chưa công khai chuyện tình cảm và thường giữ khoảng cách nhất định trước những đồn đoán liên quan đến các mối quan hệ cá nhân.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào giữ im lặng khi được hỏi chuyện tình cảm.

Trong số những người đẹp từng được khán giả tích cực ghép đôi với Tuấn Trần, Phương Anh Đào là cái tên được nhắc đến nhiều. Cả hai có màn kết hợp ăn ý trong Mai và tiếp tục tái hợp ở Báu vật trời cho. Tuy nhiên, cả hai chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm. Những lời đồn đoán chủ yếu xuất phát từ sự ăn ý trên màn ảnh và tương tác giữa hai diễn viên.

Tuấn Trần cũng không thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư trên mạng xã hội, thay vào đó tập trung cập nhật công việc và các dự án nghệ thuật.

Tuấn Trần quay clip bắt trend cùng Phương Anh Đào

Steven Nguyễn: Từ diễn viên vô danh đến ngôi sao nghìn tỷ của điện ảnh Việt

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM. Yêu thích diễn xuất từ sớm, anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật ngay sau khi hoàn thành chương trình THPT. Tuy nhiên, giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp không đến dễ dàng với chàng trai trẻ.

Steven Nguyễn.

Để trang trải cuộc sống, nam diễn viên vừa học vừa nhận những vai quần chúng, đồng thời làm nhân viên soát vé tại các sân khấu. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Steven Nguyễn dần có cơ hội xuất hiện trong các dự án phim. Anh ghi dấu ấn đầu tiên với vai chính trong web drama Bi Long đại ca.

Bước ngoặt lớn đến khi anh tham gia Mưa đỏ. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, giúp nam diễn viên “đổi đời” nhanh chóng.

Trong năm 2026, nam diễn viên tiếp tục giữ vững sức hút khi 2 phim anh đóng chính lần lượt gặt hái thành tích thương mại khả quan là Trại buôn người (hơn 496 tỷ đồng) và Chị chị em em 3 (gần 109 tỷ đồng). Chỉ với 3 tác phẩm, nam diễn viên bước vào hàng ngũ “diễn viên nghìn tỷ”. Sắp tới, anh có liên tiếp dự án ra mắt là Người mẹ xấu, Bắt cá ba tay, Lái chị vào tim em…

Steven Nguyễn gây sốt với hình thể săn chắc trong "Mưa đỏ".

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt nam tính cùng thân hình săn chắc, Steven Nguyễn được nhiều khán giả nhận xét là một trong những nam diễn viên có ngoại hình cuốn hút của màn ảnh Việt. Cơ bụng 6 múi và bờ vai rộng là lợi thế giúp anh ghi điểm trong những cảnh hành động lẫn các bộ ảnh khoe hình thể.

Ngoài đời, nam diễn viên duy trì thói quen tập luyện, chú trọng giữ vóc dáng cân đối. Trên mạng xã hội, những hình ảnh khoe vẻ ngoài khỏe khoắn của Steven Nguyễn thường nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Steven Nguyễn cũng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 35, anh khá kín tiếng về đời tư và chưa công khai mối quan hệ yêu đương. Nam diễn viên từng được khán giả tích cực ghép đôi với một số đồng nghiệp nữ, trong đó có Khả Như và Minh Trang. Tuy nhiên, anh khẳng định mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở tình bạn đồng nghiệp.

Steven Nguyễn không đặt tiêu chí quá cao về ngoại hình khi tìm kiếm bạn đời. Anh coi trọng sự quan tâm, biết vun vén gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và có thể thấu hiểu đặc thù công việc của một người hoạt động nghệ thuật.

Ngoài phim trường, Steven Nguyễn tự nhận mình là người có tính cách đơn giản, cởi mở. Khi không vướng lịch quay, anh dành thời gian đọc sách, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè và ở bên gia đình.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV