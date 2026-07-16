Tin sao Việt 16/7: Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với vòng eo săn chắc sau 10 tháng sinh con.

MC Quỳnh Hoa chia sẻ mới được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM

Hạ Trâm và Đông Hùng ghi lại khoảnh khắc luyện thanh hài hước trong hậu trường trước giờ biểu diễn. Cô gọi vui đây là cặp đôi "Đông Trùng - Hạ Thảo".

Ca sĩ Lam Trường chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn từ sáng sớm.

Diễn viên Phương Oanh diện trang phục tông màu trung tính, phối cùng phụ kiện từ các thương hiệu cao cấp.

Ca sĩ Ngọc Anh bày tỏ tình yêu với cuộc sống và âm nhạc, cảm ơn người bạn đã lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua ảnh.

Ca sĩ Luna Đào tiết lộ đã chuẩn bị suốt 2 năm để hiến tóc cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư vú.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn đăng tấm ảnh bên Hồng Ánh và một em bé khiến nhiều người dự đoán về bộ phim mới.

Ốc Thanh Vân kể chuyện những ngày bận rộn cùng các con tại Úc, tiết lộ con trai út tăng cân, gương mặt bụ bẫm.

Diễn viên Hương Giang cùng chồng tự hào chia sẻ đã hoàn thành mục tiêu bơi 1km trong 40 phút.

NSƯT Hạnh Thúy trải lòng về hành trình 28 năm gắn bó việc học, khẳng định học tập luôn xứng đáng dù không hề dễ dàng.

Người mẫu Trang Nhung cùng chồng con tận hưởng chuyến vui chơi trên bãi biển.

NSND Tạ Minh Tâm đăng ảnh bên di ảnh người vợ vừa qua đời, khiến đồng nghiệp và khán giả xót xa.

Ca sĩ Tóc Tiên đăng loạt ảnh mới nhất, trẻ trung ở tuổi 37.

Dàn anh tài của "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024 và 2026 gợi nhắc lại những màn hóa thân từng gây chú ý tại "Gương mặt thân quen".

NSND Việt Anh gửi lời chúc một ngày mới an lành, vui vẻ đến người hâm mộ.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Ảnh: FBNV