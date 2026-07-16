Hạ Trâm và Đông Hùng ghi lại khoảnh khắc luyện thanh hài hước trong hậu trường trước giờ biểu diễn. Cô gọi vui đây là cặp đôi "Đông Trùng - Hạ Thảo".
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'Ngọc hoàng' Quốc Khánh bất ngờ lộ diện, Mai Phương Thúy mảnh mai với áo 2 dâyNSND Quốc Khánh - vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân - hội ngộ nhóm nghệ sĩ thân thiết. Trong khi đó, hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn dù đã bước sang tuổi 38.