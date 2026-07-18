Tin sao Việt 18/7: Diễn viên Trúc Anh gây chú ý khi giảm cân thành công ấn tượng. Đoạn video ghi lại hành trình thay đổi vóc dáng đạt hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

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Trong tạo hình thú vị của vở diễn ''Ngày xửa ngày xưa'', diễn viên Hồng Ánh hài hước gửi lời mời khán giả ghé thăm học viện phép thuật.

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Ảnh: FBNV