Tin sao Việt 18/7: Diễn viên Trúc Anh gây chú ý khi giảm cân thành công ấn tượng. Đoạn video ghi lại hành trình thay đổi vóc dáng đạt hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

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Hoa hậu Tiểu Vy khoe body nóng bỏng với thiết kế đồ bơi lạ mắt.

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Ca sĩ HIEUTHUHAI gây sốt với hình ảnh lên đường sang Mỹ để trực tiếp theo dõi trận chung kết World Cup 2026.
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Siêu mẫu Kim Cương cùng chồng Ưng Hoàng Phúc chia sẻ hình ảnh tu tập, mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

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Hoa hậu Hà Kiều Anh có buổi sáng ngọt ngào bên con gái tại London.
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Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dự định đón bố lên ở cùng trong căn hộ chung cư mới tại TPHCM.
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Diễn viên Thanh Sơn khoe kỹ năng cưỡi ngựa.
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Ca sĩ Pha Lê đến thăm gia đình MC Quyền Linh.
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Trong tạo hình thú vị của vở diễn ''Ngày xửa ngày xưa'', diễn viên Hồng Ánh hài hước gửi lời mời khán giả ghé thăm học viện phép thuật.
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Siêu mẫu Thanh Hằng đón sinh nhật sớm bên ông xã.

Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy hài hước bên nhau:

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Ảnh: FBNV