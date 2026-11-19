Sao Việt 19/11/2026

Tin sao Việt 19/11: Hoa hậu Jennifer Phạm tặng hoa, ôm chồng cũ Quang Dũng tại một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Thúy Diễm dọa phạt Lương Thế Thành ngủ sofa vì bị chồng chê hậu đậu trong bài phỏng vấn.

Jennifer Phạm ôm chồng cũ Quang Dũng

Hoa hậu Jennifer Phạm vừa gây chú ý khi lên sân khấu tặng hoa cho chồng cũ, ca sĩ Quang Dũng tại một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ mà cô ngồi ghế giám khảo. Sau khi Quang Dũng trình bày hai ca khúc Vì anh thương em và Người tình trăm năm, người đẹp lấy một bông hoa trên bàn, tiến lên trao cho anh. Hai người sau đó dành cho nhau cái ôm thân tình trong tiếng cổ vũ của khán giả. Chương trình còn có sự góp mặt của Đan Trường, Thanh Thảo.

Jennifer Phạm, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 nên duyên với Quang Dũng sau khi đóng chung phim Những chiếc lá thời gian. Họ kết hôn năm 2007, có con trai Bảo Nam rồi chia tay. Năm 2012, cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải. Dù không còn chung đường, hai người vẫn cùng có mặt ở những dấu mốc của con, gần nhất là lễ tốt nghiệp trung học của Bảo Nam hồi tháng 6. Ở tuổi 41, sau 4 lần sinh con, Jennifer Phạm vẫn giữ vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài trẻ trung.

Thúy Diễm dọa phạt Lương Thế Thành

Diễn viên Thúy Diễm vừa “tố” chồng trên trang cá nhân sau khi đọc bài phỏng vấn mới của Lương Thế Thành. Trong bài, nam diễn viên kể giành phần chăm con vì vợ tính hậu đậu. Thúy Diễm hài hước đáp sẽ cho “ông Long Đầu Bò” ngủ sofa thêm một tháng khi anh từ Hà Nội trở về.

Thúy Diễm đăng ảnh Lương Thế Thành bế con.

Long Đầu Bò là vai diễn của Lương Thế Thành trong phim Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn, một phạm nhân có vẻ ngoài dữ dằn, tính cách gai góc. Tại buổi ra mắt phim, anh cho biết mỗi ngày mất 6 tiếng hóa trang cho vai này. Ngoài đời, nam diễn viên đang dành thời gian chăm con gái mới sinh. Thúy Diễm từng kể khi sinh con trai đầu lòng Bảo Bảo, chồng cũng dặn cô chỉ cần lo sinh, việc chăm con để anh.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV