Sao Việt 22/11/2026

Tin sao Việt 22/11: Trấn Thành khoe giao diện tại show mới gây chú ý. Diễn viên Hồng Đăng hội ngộ NSND Công Lý.

Trấn Thành khoe giao diện tại show mới

Trấn Thành xuất hiện với áo gile tím phối áo thun trắng, đeo micro cài tai, ngồi khoanh tay giữa khu vực sân khấu đang dựng. Bức ảnh được các fan đăng trên trang fanpage riêng kèm lời khen giao diện của đạo diễn tại show mới.

Trấn Thành mặc gile tím ngồi tại sân khấu show mới.

Theo người đăng, ảnh gốc vốn đã đẹp, bản chia sẻ chỉ được cắt khung và chỉnh nhẹ, không can thiệp vào gương mặt. Ảnh gốc được đăng ở phần bình luận để khán giả đối chiếu.

Diễn viên Hồng Đăng đến thăm NSND Công Lý

Hồng Đăng hội ngộ Công Lý.

Mới đây nghệ sĩ Công Lý chia sẻ hình ảnh đàn em Hồng Đăng tới nhà thăm. Hai người từng đóng chung phim Hoa hồng trên ngực trái và có thời gian cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội khi NSND Công Lý còn là Phó Giám đốc. Ngoài đời, hai nghệ sĩ cũng duy trì mối quan hệ anh em thân thiết.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV