Hà Kiều Anh mừng sinh nhật mẹ

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh vừa đăng trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng mẹ ruột, kèm lời chúc mừng sinh nhật bà. Hai mẹ con chọn trang phục tông trắng, ngồi nắm tay nhau trong không gian nhẹ nhàng. Người đẹp viết rằng càng trưởng thành, đi qua nhiều chặng đường, cô càng thấm thía việc được làm con gái của mẹ là một trong những điều may mắn, hạnh phúc nhất đời mình.

Mẹ hoa hậu Hà Kiều Anh U80 gây sốt vì trẻ đẹp ngỡ ngàng.

Dù đã có gia đình và các con, Hà Kiều Anh cho biết mỗi khi ở bên mẹ, cô vẫn thấy mình "bé nhỏ và được chở che như ngày nào". Theo người đẹp, cả đời mẹ cô lặng lẽ hy sinh, dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu mà không đòi hỏi gì. Cô an lòng vì các cháu được bà chăm chút, yêu chiều bằng cả trái tim. Nhân sinh nhật mẹ, Hà Kiều Anh mong thời gian dịu dàng với bà để mẹ còn ở bên con cháu thật lâu.

Ca sĩ Hòa Minzy diện hanbok hồng xinh đẹp, đăng ảnh nũng nịu giữa sắc thu vàng ở Hàn Quốc.

Lê Dương Bảo Lâm nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh cầm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, kèm dòng chú thích hài hước: "Sĩ cả đời". Theo nội dung in trên bằng khen, nam nghệ sĩ hài được khen thưởng với tư cách diễn viên tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm.

Lê Dương Bảo Lâm nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bằng khen ghi nhận Lê Dương Bảo Lâm đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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Ảnh, video: FBNV