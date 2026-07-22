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sao Việt 22/7: MC Thảo Vân xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được trao Giải thưởng 22/7 dành cho cán bộ công đoàn xuất sắc, nhân 75 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Việt Anh và Quỳnh Nga thân mật khoác vai nhau trong tiệc sinh nhật ông xã Vân Hugo.
MC Diệp Chi khoe khoảnh khắc diện áo xanh, gợi nhớ những ngày rong ruổi tại Hy Lạp.
Diễn viên Hồng Ánh rơi nước mắt khi xem trailer phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".
Thanh Hằng đón sinh nhật đầy cảm xúc tại Làng trẻ em SOS, nơi cô gặp lại một bé gái từng bị bỏ rơi lúc mới sinh nay đã lớn khôn, khỏe mạnh nhờ tình thương của mọi người.
MC Mai Ngọc tự tin khoe vóc dáng săn chắc của một bà mẹ một con ngay tại phòng tập.
Hòa Minzy trích 100 triệu đồng ủng hộ bà con Lai Châu chịu thiệt hại do thiên tai, đồng thời kêu gọi khán giả cùng chung tay sẻ chia.
MC Anh Tuấn xúc động nhận bức tranh do một khán giả tự tay vẽ tặng, được fan cứng mang từ TPHCM ra tận nơi trao.
NSƯT Thanh Thanh Hiền dạo phố với vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi U60.
NSND Tạ Minh Tâm đăng ảnh trực tiếp xây mộ cho vợ - nghệ sĩ Bạch Vân tại Bến Tre, chỉ vài tuần sau khi bà qua đời.
Hoa hậu Thanh Thủy giản dị xuất hiện trong buổi trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Diễn viên Oanh Kiều khoe sắc dưới nắng vàng:
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Ảnh: FBNV, video: Oanh Kiều
Tăng Thanh Hà lộ diện giữa ồn ào, MC Thuỵ Vân lên tiếng về tin đồn nghỉ VTV Tăng Thanh Hà xuất hiện giữa ồn ào về phim "Hoàng hậu cuối cùng". MC Thuỵ Vân khẳng định vẫn làm việc ở VTV.