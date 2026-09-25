Tiết lộ vợ bác sĩ kém 16 tuổi gia đình 5 đời làm ngành y của diễn viên Đoàn Minh TàiSunny Đan Ngọc chia sẻ về hôn nhân với diễn viên Đoàn Minh Tài, ca khúc tặng chồng ngày cưới, bản live piano ca khúc viết cho mẹ chưa đăng tải và mini album đang ấp ủ.
Ca sĩ Phạm Khánh Hưng cùng người hâm mộ tổ chức buổi mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng đón tuổi 100 tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TPHCM). Bà xúc động, bật khóc khi nghĩ tới quãng đời dài mình đã qua. NSƯT Diệu Hiền trêu đàn chị: "Mới 100 tuổi già gì? Còn trẻ lắm, phải lẻ mười mấy nữa mới già".
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Tú Liên
Ảnh: FBNV