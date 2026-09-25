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Sao Việt 25/9: Khác với phong cách giản dị quen thuộc, trong chuyến đi Melbourne (Australia), diễn viên Việt Trinh khác lạ khi phối trench coat màu vàng dạ quang với đầm dài họa tiết hoa hồng; phụ kiện đính kèm gồm khăn trùm đầu họa tiết, kính mát và giày thể thao màu vàng đồng bộ.

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng cùng người hâm mộ tổ chức buổi mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng đón tuổi 100 tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TPHCM). Bà xúc động, bật khóc khi nghĩ tới quãng đời dài mình đã qua. NSƯT Diệu Hiền trêu đàn chị: "Mới 100 tuổi già gì? Còn trẻ lắm, phải lẻ mười mấy nữa mới già".

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Hoa hậu Ngọc Hân đón trung thu bên con trai.
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Ca sĩ Uyên Linh say mê chinh phục các cung đường Hà Giang. 
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Ca sĩ Phương Thanh trổ tài làm món bún nước tương chay.
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Hoa hậu Hà Kiều Anh đau buồn báo tin bà qua đời. 
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Ca sĩ Đức Tuấn khoe hình thể đẹp nhờ chăm chơi thể thao.
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Diễn viên Lam Anh vi vu Trung Quốc.
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Diễn viên Cao Thái Hà đẹp dịu dàng.
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Lần hiếm hoi nghệ sĩ Minh Nhí chưng diện chỉn chu.
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NSND Nguyễn Thị Thu Hà thân thiết bên ca sĩ Quân A.P.

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Tú Liên

Ảnh: FBNV