Không chạnh lòng khi đóng vai phụ làm nền cho các diễn viên trẻ

- Sau vai Vua Hùng trong "Huyền tình Dạ Trạch", khán giả lại thấy NSND Trọng Trinh diện áo dài khăn đóng xuất hiện trong phim "Chị chị em em 3" sắp ra rạp. Nhiều người ngạc nhiên bảo anh đã 70 tuổi sao đóng phim vẫn khỏe thế. Bí quyết giữ nhiệt của anh là gì?

NSND Trọng Trinh trẻ trung, phong độ dù đã 70 tuổi.

Mọi người hay hỏi bí quyết giúp tôi 70 tuổi vẫn sung sức đóng phim nhưng thực ra chẳng có bí quyết gì cả. Là nghệ sĩ, hạnh phúc lớn nhất là được làm nghề. Cho dù 70, 80 hay 90 tuổi còn sức khỏe tôi vẫn sẽ làm việc. Được sống với nghề giúp tôi như trẻ lại và nhân lên niềm hứng khởi.

Khi nhận được lời mời, chỉ cần vai diễn mình thích và phù hợp thì ngắn hay dài tôi đều sẵn lòng tham gia. Nhiều người thắc mắc vì sao ngoài đóng phim tôi cứ quay cuồng với đủ thứ dự án khác. Tôi tự thấy mình là người của công việc bởi sợ một ngày trôi qua mà không được làm việc. Khi được sống với niềm đam mê tuổi tác không còn là rào cản.

- Các NSND dành cả đời cống hiến như anh ở độ tuổi này khó được nhận vai chính bởi các tuyến vai này thường dành cho lứa diễn viên trẻ. Anh có bao giờ chạnh lòng? Anh thuộc tuýp diễn viên kén chọn vai hay ai mời gì cũng đóng?

Đến tầm tuổi này khi danh hiệu đã có nếu hỏi tôi có chạnh lòng khi chỉ đóng vai phụ làm nền cho các bạn trẻ hay không, câu trả lời là "không". Bởi lẽ đó là quy luật tự nhiên: tre già thì măng mọc. Tôi đã từng có một thời thanh xuân rực rỡ đảm nhiệm biết bao vai chính. Đến tuổi này, khi còn được đạo diễn nhớ đến và mời vào vai bất kể thời lượng dài hay ngắn đó đã là niềm hạnh phúc lớn.

Tôi không kén chọn phải vai diễn. Chỉ cần đọc kịch bản, thấy thích nhân vật thấy mình còn không gian để sáng tạo là nhận lời ngay. Trong nghệ thuật có câu: "Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ". Vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi phải chạnh lòng cả.

- Trong "Chị chị em em 3", anh có lo ngại sự chú ý của công chúng sẽ đổ dồn hết vào dàn diễn viên trẻ đẹp như Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu? Làm thế nào để một vai diễn xuất hiện ít mà vẫn tạo được điểm nhấn?

Chị chị em em 3 quy tụ dàn diễn viên trẻ không chỉ đẹp, thông minh mà còn diễn xuất giỏi như Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu. Nhưng trong một bộ phim, bên cạnh tuyến nhân vật chính bắt buộc phải có những vai phụ nâng đỡ. Khi nhận lời, tôi thấy vai diễn hợp, có đất để sáng tạo và trên hết là được làm nghề.

Xuất hiện ít mà vẫn ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả mới khó. Càng đóng vai ngắn, người diễn viên càng phải trau chuốt, tính toán kỹ lưỡng từng cử chỉ, nét mặt để lột tả nhân vật một cách xuất sắc nhất nên tôi chưa bao giờ sợ bị lấn át.

Tạo hình nhân vật của NSND Trọng Trinh trong "Chị chị em em 3" sẽ ra rạp từ 16/10 tới.

- Đã mấy năm không thấy anh xuất hiện trên sóng phim truyền hình giờ vàng phía Bắc. Phải chăng phim VFC không còn đủ sức hút hay do anh chưa tìm được vai diễn phù hợp hoặc không theo kịp nhịp độ làm phim hiện tại?

Đúng là vài năm trở lại đây tôi ít xuất hiện trong các dự án phim truyền hình phía Bắc. VFC là nơi tôi từng gắn bó, đi đâu cũng đau đáu nhớ về. Sở dĩ tôi vắng bóng là do mấy năm qua bận rộn lịch trình tham gia một số dự án ở TP.HCM cũng như các dự án bên ngoài nên chưa thu xếp thời gian nhận lời đóng phim VFC dù có vai phù hợp.

Cháu nhận nhầm vì lâu không gặp ông nội

- Anh có ngại những lời xì xào khi một NSND lại đi làm tiếp thị liên kết kiếm tiền như các diễn viên trẻ lứa con cháu?

Không như mọi người nghĩ đâu vì tôi vẫn đều đặn vào TP.HCM tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình. Việc đóng quảng cáo tôi cũng có tham gia nhưng không mất quá nhiều thời gian.

Còn về chuyện xì xào quanh việc tôi làm tiếp thị liên kết, tôi thấy chẳng có gì phải ngại hay xấu hổ cả. Đó là một công việc hoàn toàn chính đáng và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Nhìn sang các đồng nghiệp, tôi thấy nhiều nghệ sĩ tham gia lĩnh vực này từ lâu. Tôi còn nghĩ giờ mới bắt đầu làm là muộn, lẽ ra phải làm sớm hơn mới đúng.

Khi dấn thân vào làm tiếp thị, tôi chọn lựa sản phẩm cực kỳ cẩn thận, tham gia các khóa đào tạo và có chứng chỉ đàng hoàng. Tôi thấy vui vì ở độ tuổi này vẫn giữ được niềm đam mê muốn cống hiến và tham gia các dự án cộng đồng để truyền lửa cho thế hệ trẻ.

NSND Trọng Trinh và cháu nội.

- Nhiều người không tin anh đã bước sang tuổi 70 và lên chức ông nội vì ngoại hình quá trẻ trung cùng tinh thần làm việc hăng hái. Bí quyết trẻ lâu của anh là gì?

Nhiều khi mải mê với công việc, tôi cũng chẳng còn khái niệm về ngày đêm hay tuổi tác nữa. Trộm vía trời thương cho sức khỏe cứ cống hiến thôi.

Vì tôi đi làm suốt nên mỗi lần về thăm cháu nội, cháu lại ngơ ngác gọi là "ông ngoại". Có lẽ phải đến lúc "gối mỏi chân chùn" tôi mới có thể dành trọn thời gian bên con cháu, còn hiện tại do quá bận rộn nên chỉ tranh thủ gặp cháu. Nhiều khi dỗ dành mãi mà vì lạ nên cháu buồn cũng chẳng chịu theo ông.

Bí quyết của tôi sống vô tư và hết mình với lao động vì với tôi hạnh phúc nhất là được làm nghề. Hãy giữ cho trái tim mình luôn tươi mới, bất chấp con số tuổi tác, tự khắc bạn sẽ thấy mình luôn trẻ trung.

Đôi khi tôi thấy vợ già hơn cả mình

NSND Trọng Trinh và vợ.

- Ở độ tuổi này, nhiều nghệ sĩ chọn cách nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc hưởng thụ. Anh tất bật ngược xuôi, bà xã anh có phàn nàn?

Đúng là ở tuổi này, phần lớn bạn bè tôi đã nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc tận hưởng vui thú điền viên trong những căn nhà vườn ngoại ô trồng rau nuôi cá. Chính công việc nạp cho tôi nguồn năng lượng tích cực và sự tươi trẻ.

Đôi khi bà xã cũng thương và kêu ca: "Anh phải nghỉ ngơi đi chứ!". Cô ấy rất thích đi du lịch nên tôi bảo vợ cứ tự nhiên lên đường, còn khi nào tôi kết hợp được công việc với nghỉ ngơi sẽ đi cùng. Ban đầu cô ấy cũng có chút khó chịu nhưng lâu dần cũng chấp nhận vì hiểu mỗi người có một sở thích và quan niệm sống riêng.

Với tôi, việc đi làm ở vùng này vùng kia cũng là một hình thức trải nghiệm chẳng khác gì đi du lịch. Tôi đi làm không biết mệt nhưng nếu bảo đi chơi không mấy ngày là chán ngay.

- Khoảng cách 16 tuổi có bao giờ tạo ra rào cản thế hệ giữa hai vợ chồng trong quan điểm sống? Sau 15 năm gắn bó, điều anh yêu nhất ở bà xã là gì?

Tất cả là do cách mình chọn sống thôi. Cô ấy kém tôi 16 tuổi nhưng nhiều khi tôi lại có cảm giác còn "già" hơn cả mình (cười). Cô ấy rất nghiêm túc, chỉn chu chu toàn đến nỗi nhiều lúc tôi phải bảo: "Em cứ thoải mái, thả lỏng ra đi", vì trong đời sống sinh hoạt không nhất thiết lúc nào cũng phải cẩn thận quá đà.

Chính vì không cảm thấy khoảng cách thế hệ nên hai vợ chồng sống với nhau rất hòa hợp và vui vẻ. Trong cuộc sống, tôi không đòi hỏi điều gì cao sang, chỉ cần được làm việc, cống hiến công sức cho những việc chính đáng. May mắn là bà xã rất hiểu, luôn chăm chút cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ để tôi có sức khỏe tốt nhất tiếp tục làm việc.

- Ở thời điểm hiện tại, còn điều gì trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống mà anh vẫn đau đáu muốn thực hiện?

NSND Trọng Trinh tuổi 70 vẫn miệt mài làm việc.

Tôi không mong mỏi điều gì quá xa xôi, chỉ mong tiếp tục có sức khỏe để lao động và cống hiến. Sân khấu, sự kiện, phim truyền hình... tôi đều đã đi qua và trải nghiệm, lĩnh vực nào cũng có cái hay riêng.

Tôi mong mình sẽ tiếp tục nhận được một kịch bản hay để tham gia một dự án phim điện ảnh chiếu rạp ấn tượng. Ở tuổi này, tôi vẫn chọn sống hết mình, cống hiến hết mình như thể ngày mai là ngày cuối cùng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm từ khán giả.

NSND Trọng Trinh ở hậu trường phim "Chị chị em em 3":

Ảnh: FBNV