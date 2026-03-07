Tin sao Việt: Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí tổ chức lễ ăn hỏi ngày 7/3 tại nhà riêng ở Yên Bái, không gian tràn ngập hoa sen trắng, gạch bông gió cùng tre, mây, gốm theo tông xanh - trắng chủ đạo.
Lễ ăn hỏi của Việt Hoa - Trọng Trí:
Em trai
Hòa Minzy - Hùng Nguyễn - hài hước thông báo dời kế hoạch lấy vợ từ 2027 sang 2030 sau "câu chuyện chấn động" của chị gái, đồng thời cho biết muốn yêu 3-4 năm mới cưới.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chính thức mời Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà góp mặt trong dự án âm nhạc mới.
Phan Hiển và người cô họ Hoàng Mỹ An cùng nhau ôn lại kỷ niệm qua tấm ảnh thời thơ ấu tại một giải dancesport, khi cả hai còn chung đam mê khiêu vũ trước khi mỗi người chọn con đường riêng.
Huyền Baby hội ngộ cùng nhóm bạn thân Emily và Hạnh Sino.
Nhân dịp Ngọc Anh 3A về nước biểu diễn, Hồng Nhung tổ chức buổi gặp gỡ ấm cúng tại penthouse ở thành phố Thủ Đức, quy tụ thêm Đoan Trang và Thảo Trang để cùng trò chuyện về thời trang, làm đẹp và âm nhạc.
Midu và chồng chia sẻ loạt ảnh du lịch Hàn Quốc đầu năm với những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương.
Bảo Thy gây chú ý với kiểu tóc layer mới nhuộm tông sáng.
Ca sĩ Mỹ Lệ gửi thông điệp nhân ngày 8/3 đến các quý ông rằng điều quan trọng nhất không phải hoa hay quà mà là sự trân trọng và yêu thương người vợ mỗi ngày.
Ca sĩ Hiền Thục tận hưởng buổi chiều cuối tuần thư thái khi dạo phố và mua hoa.
Võ Hạ Trâm và Nhật Kim Anh bày tỏ xúc động sâu sắc khi được chiêm bái Xá Lợi Phật tại Viện Bảo tàng Quốc gia Delhi trong chuyến hành hương về đất Phật.
Diễn viên Kim Tuyến năng động khi ra phố.
Phương Thanh hé lộ vai diễn mới bà Hương, người canh giữ nghĩa trang.
Á hậu Tú Anh ghé check-in tại quán cà phê quen thuộc ở Hà Nội.
Minh Phi
Ảnh: FBNV, video: Phi Diep Wedding & Event Planner
