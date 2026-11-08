Phương Oanh khoe ảnh thanh lịch

Diễn viên Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mới trong các bộ trang phục mang phong cách thanh lịch, kèm dòng trạng thái ngắn: “Dịu dàng đầu Đông”. Bộ ảnh mang đến hình ảnh khác với những bài đăng gần đây của nữ diễn viên, vốn chủ yếu xoay quanh 2 con và việc nấu nướng tại nhà.

Hình ảnh mới của Phương Oanh.

Phương Oanh sinh năm 1989 tại Phủ Lý, Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình), bước vào nghề từ vai trò người mẫu trước khi trở thành diễn viên truyền hình. Cô ghi dấu với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê và vai Nam trong Hương vị tình thân, cũng là vai diễn dài nhất sự nghiệp.

NSƯT Chí Trung được bạn gái chúc mừng sinh nhật

Ngày 8/11, doanh nhân Ý Lan chia sẻ khoảnh khắc ngồi cạnh NSƯT Chí Trung kèm lời chúc mừng sinh nhật nam nghệ sĩ. Cô chúc “anh ngồi bên cạnh” đón tuổi mới vui vẻ, trẻ khỏe và luôn tươi cười.

NSƯT Chí Trung ngồi cạnh bạn gái Ý Lan trong ngày sinh nhật.

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, gắn liền với vai Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân, từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau khi ly hôn nghệ sĩ Ngọc Huyền, nam nghệ sĩ công khai mối quan hệ với doanh nhân Ý Lan (tên thật Trần Ngọc Lan, sinh năm 1978). Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và buổi ghi hình. Dịp sinh nhật năm ngoái, nam nghệ sĩ tổ chức tiệc ấm cúng bên con trai, các cháu nội và bạn gái.

Hoa hậu Việt Nam Yến Trang là học trò Bùi Quỳnh Hoa

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đăng bài trên trang cá nhân chúc mừng Yến Trang vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Yến Trang và Bùi Quỳnh Hoa ở Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Theo chia sẻ của Bùi Quỳnh Hoa, 2 người từng gắn bó khi Yến Trang tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam trong đội của cô. Khi ấy, Yến Trang là cô gái nhỏ nhắn, có phần nhút nhát, rụt rè; nay đã trở nên bản lĩnh, tự tin trên hành trình chinh phục vương miện. Bùi Quỳnh Hoa cho rằng danh hiệu không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn mở ra hành trình mới. Cô chúc đàn em luôn giữ sự chân thành, bản lĩnh và trái tim nhiệt huyết để hoàn thành tốt sứ mệnh của một Hoa hậu Việt Nam.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV