Chồng đại gia tặng Phan Như Thảo căn hộ hơn 10 tỷ đồng, diễn viên Hồng Diễm đẹp hút hồnChồng đại gia tặng Phan Như Thảo căn hộ view biển hơn 10 tỷ đồng. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như sẽ tổ chức hôn lễ ngày 19/9 tại TPHCM sau 2 năm chung sống và có con trai hơn 7 tháng tuổi.
Tin sao Việt: Ca sĩ Hòa Minzy khoe những đôi giày cao hơn 20cm kèm chia sẻ hài hước: "Gia tài của tôi chỉ có vậy. Các hoa hậu từ nay chỉ có cách gọi tôi bằng số điện thoại, chấm hết".
=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.
Ảnh: FBNV