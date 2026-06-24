Trước trận Bồ Đào Nha đối đầu Uzbekistan tại World Cup 2026, "anh tài" Tiến Luật đã có màn "cầu nguyện" đầy cảm xúc với vợ là diễn viên Thu Trang: "Trang ơi! Mọi hy vọng anh đặt trọn cho Anh 7 (cách gọi thân thương dành cho Cristiano Ronaldo - PV). Miễn ra sân là còn hy vọng. Tối nay Anh 7 sẽ thắng, sẽ ghi bàn. Em đừng dí anh nữa!".

Cuộc hội thoại của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây không ít thích thú vì sự chân thật và dí dỏm. Tiến Luật thừa nhận không dám nói trước nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào Ronaldo: "Bây giờ nhìn Ronaldo ra sân là vui, còn đá là còn vui". Anh cũng bày tỏ nỗi lo khi thần tượng bị chỉ trích, dù biết áp lực của bóng đá chuyên nghiệp là điều tất nhiên.

Hội thoại hài hước của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật:

Niềm tin của Tiến Luật không phụ lòng. Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo (hay còn được gọi bằng cái tên CR7 - PV) lập cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan 5-0 tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Bàn thắng ở phút thứ 6 cũng giúp chân sút 41 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Đến phút 39, Ronaldo hoàn tất cú đúp khi dứt điểm lạnh lùng sau đường chọc khe tinh tế của Bruno Fernandes, giúp Bồ Đào Nha dẫn 3-0.

Diễn viên Thu Trang sau trận cũng không kém phần sôi nổi khi cập nhật tình hình "hậu chiến thắng" của chồng Tiến Luật: "Anh 7 thắng! Mùa xuân trở về trên gương mặt anh Kép Già (nickname Thu Trang đặt cho chồng Tiến Luật - PV)! Giờ có cách nào để anh nằm ngủ yên được không mọi người?" khiến dân mạng vui vẻ trước sự hài hước của 2 vợ chồng.

Không chỉ Tiến Luật, làng giải trí Việt đêm qua gần như "họp fan" tập thể quanh màn hình. Ca sĩ Anh Tú đăng ảnh chụp cùng màn hình có CR7 với dòng chú thích ngắn gọn "Siuuuuu". Ca sĩ Quốc Thiên hài hước chia sẻ trận trước viết status ủng hộ khiến Ronaldo "hồi hộp" nên trận này quyết định nghỉ viết, chỉ âm thầm mong CR7 "chân cứng đá cứng xuất thần".

Ca sĩ Anh Tú.

Xúc động hơn cả là chia sẻ của ca sĩ Gin Tuấn Kiệt. Thay vì hò reo "Siuuu", anh dành những dòng lắng đọng để tri ân cả Ronaldo lẫn Messi: "Cảm thấy may mắn khi được chứng kiến kỷ nguyên của 2 người đàn ông này. Cảm ơn 2 anh đã cho anh em yêu bóng đá một thanh xuân dài hơn 20 năm với nhiều cung bậc cảm xúc. Để rồi khi những cậu bé trẻ con năm nào, bây giờ đã có gia đình, đã trở thành những người đàn ông, lại được tiếp tục sống cùng với những cảm xúc 'trẻ con' ngày ấy".

Nhạc sĩ Tú Dưa viết: ''Khi nào nghĩ mình là giỏi nhất, thăng hoa nhất hãy nhớ đến Messi. Còn khi nào gặp chuyện tồi tệ, cần truyền cảm hứng để vượt qua khó khăn hãy nghĩ về CR7. Tận hưởng, dõi theo cổ vũ họ với những khoảnh khắc lịch sử này.

Giờ 2 cầu thủ Messi và CR7 vào vòng loại trực tiếp đối đầu với nhau mới hay''.

Ca sĩ Lê Minh MTV hài hước kể rằng qua World Cup này mới "thấu hiểu" bạn gái yêu CR7 đến mức nào khi 1h30 sáng vẫn thức xem dù sáng sớm phải đi học.

Không khí "đoán tỷ số" đêm qua cũng xuất hiện trong gia đình MC Trần Quang Minh. Anh đăng clip hội thoại với cậu con trai út hào hứng "tiên tri" ngay giữa trận. Bé tự tin khẳng định Ronaldo sẽ lập hat-trick, tỷ số cuối trận sẽ là 4-0, rồi lại sửa thành 6-0 vì thấy vẫn chưa đã. Kết quả thực tế là Ronaldo chỉ ghi được cú đúp và Bồ Đào Nha thắng 5-0 khiến con trai MC Trần Quang Minh hụt hẫng.

Ảnh, video: FBNV