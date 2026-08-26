Tối 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận (lượt đi Việt Nam thắng 2-0 trên sân Thái Lan) để bảo vệ thành công chức vô địch.

Trận đấu diễn ra với nhiều biến động: Thái Lan vượt lên dẫn trước nhờ cú sút xa của Yotsakon Burapha ở phút 11, trước khi thủ môn Chatchai Budprom đưa bóng vào lưới nhà gỡ hoà 1-1 cho Việt Nam ở phút 52. Wanchai Jarunongkran giúp Thái Lan vươn lên dẫn 2-1 ở phút 85 nhưng chính cầu thủ này lại đá phản lưới nhà ở phút 90+3, ấn định tỷ số hoà 2-2 chung cuộc và mang cúp vô địch về cho Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, MC Quyền Linh dí dỏm rủ khán giả "đi ăn lẩu Thái" và đố mọi người đoán tỷ số thắng của Việt Nam. Nhạc sĩ Giáng Sol cập nhật không khí tại khán đài A với tâm trạng háo hức.

MC Quyền Linh.

Diễn biến trận đấu khiến nhiều nghệ sĩ trải qua cảm giác thót tim. Siêu mẫu Xuân Lan hào hứng cam kết trước ống kính: "Bạn cầu thủ Thái Lan đá tặng Việt Nam quả cuối chị sẽ miễn 100% học phí khi học khoá người mẫu". Ca sĩ Ngọc Anh dí dỏm nhận xét chiến thắng đến từ "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", đồng thời khen sân bóng đêm chung kết "đẹp ngất ngây".

Ca sĩ Hoàng Bách ăn mừng chiến thắng:

Khi trọng tài xác nhận Việt Nam vô địch, hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt bày tỏ niềm vui trên trang cá nhân. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Ngô Mai Phương chia sẻ "Việt Nam vô địch". Ngô Mai Phương mô tả đây là trận đấu "xem thót tim", khi Thái Lan rất nỗ lực vẫn không đủ để lật ngược thế cờ.

Cựu người mẫu Trương Nam Thành, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Tiến Luật và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng loạt sao Việt khác đồng loạt chia sẻ niềm vui chiến thắng trên mạng xã hội kèm dòng chữ "Việt Nam vô địch". Tiến Luật còn nhắc khéo người hâm mộ "đi bão" an toàn, chạy xe đúng luật và về nhà sớm để hôm sau còn đi làm.

Hoa hậu Ngọc Hân, MC Ngô Mai Phương, Nhật Kim Anh, Hòa Minzy có mặt ở sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam.

MC Thành Trung dành lời khen cho hành trình của đội tuyển, đồng thời nhắc đến 2 pha phản lưới nhà may mắn của Thái Lan bằng câu nói: "Chúng ta đã bảo vệ được chức vô địch với sự xuất sắc trong cả hành trình và 'Son Hên Tài Lộc' trong hiệp 2 của trận chung kết lượt về". Cách chơi chữ này ghép tên tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son với 2 khoảnh khắc may mắn đến từ đối thủ.

Ca sĩ Hải Yến Idol còn đẩy trò đùa "nhập tịch" đi xa hơn khi liệt kê vui các cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà là "Nguyễn Hoàng Hên", "Nguyễn Tài Lộc" và gọi thêm Wanchai - người ghi bàn phản lưới quyết định - là "Nguyễn Oan Trái". Cùng mạch hài hước, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh gọi vui đây là "trận thua mang tính chiến thuật" của Thái Lan trước Việt Nam.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trước trận chỉ dám "cười nhỏ nhẹ", sau khi có kết quả đã thoải mái xác nhận "giờ cười to nè" và ăn mừng hết cỡ trên trang cá nhân.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Minh Quân cho biết trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay từ khi Văn Vĩ phải rời sân vì gặp vấn đề về thể lực, anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sự hồi hộp càng tăng lên khi Việt Nam bị Thái Lan ghi bàn và các cầu thủ đội khách gần như tràn sang phần sân của Việt Nam.

Theo Minh Quân, đây thực sự là một trận đấu quá hồi hộp và nhiều bất ngờ. Cao trào cảm xúc đến khi Thái Lan được hưởng quả phạt đền. Sau đó, Hoàng Hên tiếp tục tạo nên bước ngoặt khi ghi bàn, trong khi cầu thủ Thái Lan lại có một pha phá bóng nguy hiểm trước khung thành.

“Mọi thứ đều quá cảm xúc, mọi thứ như vỡ òa như được giải tỏa sau những phút giây căng thẳng. Tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế”, Minh Quân chia sẻ.

Nam ca sĩ gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam với một trận đấu cao thượng, giàu cảm xúc và một hành trình đầy căng thẳng để xứng đáng lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, anh cũng dành lời khen cho đội tuyển Thái Lan khi cho rằng họ đã thi đấu rất kiên cường và tạo nên một trận chung kết đáng nhớ.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là danh hiệu liên tiếp mà tuyển Việt Nam bảo vệ thành công dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, tạo nên một đêm 26/8 được nhiều nghệ sĩ gọi là "đêm không ngủ" trên khắp cả nước.

Ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ăn mừng chiến thắng:

Ảnh, video: FBNV