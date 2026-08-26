Chu Thanh Huyền: "Em và gia đình rất tự hào về anh!"

Ở trận lượt đi diễn ra ngày 22/8 trên sân Rajamangala (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải, tạo lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về tối nay, 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Chu Thanh Huyền cho biết sau mỗi bàn thắng hay trận thắng của đội tuyển quốc gia, cô đều vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam thắng ngay trên sân Thái Lan và Quang Hải là người ghi bàn nên cô rất vui và tự hào, cả về đội tuyển lẫn chồng mình.

Chu Thanh Huyền và con trai cổ vũ Quang Hải ở Thái Lan.

Nói về lợi thế 2 bàn trước trận lượt về với VietNamNet, Thanh Huyền cho rằng điều này sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn. Tuy nhiên, cô tin tối nay các cầu thủ vẫn sẽ nỗ lực, tập trung cao độ, thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận chung kết thực sự mãn nhãn, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Về sự chuẩn bị tâm lý của chồng trước trận đấu quan trọng, Thanh Huyền cho biết riêng với Quang Hải, dù là trận nào cứ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam là anh luôn dành sự tập trung cao độ, quyết tâm cao độ nhất để mang về thành công cho đội tuyển.

Thanh Huyền cho biết không chỉ riêng cô mà cả đại gia đình, trước mọi trận đấu đều chuẩn bị tinh thần cổ vũ hết mình cho đội tuyển, để lên sân thật sự bùng cháy, tiếp lửa cho đội tuyển cùng Quang Hải.

Khi được hỏi sẽ nói gì đầu tiên với Quang Hải nếu Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch? Chu Thanh Huyền cho biết nếu tối nay Việt Nam vô địch, cô muốn gửi lời chúc mừng tới toàn thể ban lãnh đạo và các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, cô dành riêng cho Quang Hải lời chúc mừng đặc biệt bởi đây là lần thứ 3 anh được cùng đội tuyển nâng cúp tại ASEAN Cup: "Em và gia đình rất tự hào về anh!"

Chu Thanh Huyền vổ vũ Quang Hải ở Thái Lan:

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tin Hoàng Đức là điểm tựa, dự đoán Việt Nam thắng 2-0

Đánh giá về cục diện trận đấu tối nay với VietNamNet, Nguyễn Văn Chung cho rằng điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam trước Thái Lan chính là tâm lý và khả năng kiểm soát thế trận. "Tâm lý và tinh thần đó là một nguồn động lực rất lớn cho cầu thủ. Nếu Thái Lan chưa lấy lại được tinh thần thì điểm yếu của họ sẽ là những pha phản công giống như hai bàn thua của họ ở lượt đi", anh nói.

Nói về hàng tiền vệ của đội tuyển, nam nhạc sĩ dành lời khen đặc biệt cho Hoàng Đức. Anh cho biết bản thân không phải huấn luyện viên nên không bàn sâu về đấu pháp nhưng luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi thấy Hoàng Đức cầm bóng. "Mình đang có hàng tiền vệ rất ổn định bởi sự vững vàng của Hoàng Đức. Hoàng Đức kiểm soát bóng rất tốt, xử lý bóng khôn ngoan, chắc chắn và có những đường kiến tạo rất bất ngờ", Nguyễn Văn Chung nhận xét.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Theo nhạc sĩ, yếu tố quyết định kết quả trận lượt về nằm ở đấu pháp của huấn luyện viên. "Trong trận đấu nào đấu pháp của huấn luyện viên cũng là quan trọng nhất. Huấn luyện viên là người động viên tinh thần cầu thủ và đưa ra đấu pháp hợp lý. Đã lên tuyển thì trình độ cầu thủ đều là tốt nhất trong nước, việc sử dụng nguồn lực đó như thế nào thuộc vào bản lĩnh của huấn luyện viên", anh chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0 ở trận lượt về, lặp lại đúng tỷ số của lượt đi. "Việt Nam mình đã có một trận lượt đi tuyệt vời, thắng 2-0, đó là một lợi thế rất lớn về tinh thần. Theo logic tôi rất hy vọng trận lượt về cũng sẽ rơi vào tỷ số tương tự và sẽ giành chiến thắng", anh nói.

"Hy vọng của tôi là được nhìn thấy Việt Nam vô địch, điều đó cũng giúp niềm vui của tôi trọn vẹn hơn vì bài hát về bóng đá của tôi mới sáng tác Khát vọng vinh quang sẽ vang lên trong tối nay qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương và mọi người sẽ có niềm vui trọn vẹn hơn cộng với niềm vui của một nhạc sĩ khi thấy bài hát của mình được vang lên đúng lúc đội tuyển giành chiến thắng", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Ảnh, video: FBNV